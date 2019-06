Discurso da líder do Governo Bolsonaro no Piauí repercute na sessão

Os deputados repercutiram na sessão ordinária de hoje (3) as declarações da líder do Governo Federal na Câmara, deputada do PSL por São Paulo, Joice Hassellmann. Ela esteve no último final de semana em visita ao Nordeste, passando pelo Piauí e Maranhão, onde cumpriu agenda política.

Para o deputado Cícero Magalhães (PT), que se pronunciou na tribuna, a postura da deputada não condiz com o trabalho de um parlamentar federal que é líder de um Governo. “Ela tem que vir aqui e em outros locais para articular o apoio ao seu Governo, para apresentar a agenda de trabalho do seu Governo e não para destratar e ofender grosseiramente os governadores e o povo do Nordeste”, afirmou o deputado. O petista afirmou que o que incomoda não são críticas ao governador Wellington Dias, e sim as ofensas ao Nordeste e ao povo do Piauí.

Cícero Magalhães foi aparteado pelos deputados Henrique Pires (MDB) e Franzé (PT). Henrique Pires disse que mais importante que criticar e ofender o governador a deputado tem como função parlamentar apresentar e defender as ideias e projetos do Governo Federal, inclusive na área da Educação.“Tivemos aí um ministro que foi um desastre e outro que faz dancinha dentro do ministério, eu defendo que devemos respeitar as instituições e seus representantes, o que esperamos da deputada é isso. Seria importante a deputada trazer aqui para o Piauí uma pauta e construções ao invés de descontruções”, afirmou o emedebista.

Já o deputado Franzé lembrou que além de ofensas ao governador Wellington Dias a deputada já atacou também a então senadora Regina Souza. “Ela deixou claro que não aceita que uma mulher negra, de origem, humilde possa ter um mandato, possa alcançar postos importantes na sociedade”, afirmou Franzé.

Katya D'Angelles - Edição: Katya D'Angelles