Dia Mundial do Meio Ambiente: ação vai distribuir 300 mudas de árvores na Frei Serafim

Entidades ligadas à defesa do Meio Ambiente em Teresina realizam, nesta quarta-feira (5), a partir das 7h30, no cruzamento das avenidas Frei Serafim e Pires de Castro, uma mobilização pelo Dia Mundial do Meio Ambiente.

A mobilização vai distribuir material informativo e 300 mudas de árvores frutíferas e ornamentais, com o objetivo de chamar a atenção da população sobre a importância da preservação do Meio Ambiente para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. A ação contará com o apoio da Coordenadoria de Arborização da Prefeitura de Teresina.

Membro da Fundação Verde Herbert Daniel – uma das entidades envolvidas com a ação -, a deputada estadual Teresa Britto (PV) comenta que “a campanha visa conscientizar os cidadãos para a necessidade de preservar os ecossistemas. Se nada for feito, o consumo exagerado dos recursos e a perda constante de biodiversidade poderão alterar consideravelmente o modo como vivemos atualmente, comprometendo, inclusive, nossa sobrevivência”.

Asscom Parlamentar - Edição: Caio Bruno