Dia Estadual da Pessoa com Deficiência será lembrado na Alepi

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) realiza sessão solene na próxima quinta-feira (7) para comemorar o Dia Estadual da Pessoa com Deficiência. A proposta é do deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) e foi aprovada no dia 8 de maio passado.





Para participar da sessão foram convidados Maria Rosália, da Associação de Amigos dos Autistas; Adaílton Almeida Pacheco, presidente da Associação dos Cegos do Piauí; Maria Lila Santos, representante do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas Portadoras de Deficiência Visual; Antonio Wilson Gomes de Oliveira Lima, da Associação dos Cadeirantes de Teresina; Marcelino Martins, da Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico; Maria do Amparo Souza Alves, da Associação dos Deficientes Físicos de Teresina; e Gilmara Costa Nascimento, da Associação Piauiense pelos Direitos Iguais.



Foram convidados ainda representantes das Apaes, Instituto Panda, Centro Integrado de Profissionalização “Ana Cordeiro” e Associação Casa Odylo Costa Filho.



Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o Piauí possuí 860 mil pessoas com algum tipo de deficiência. O município de Piripiri é contemplado com ações de inclusão do Centro de Reabilitação Dr. Emílio Victório Filho da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município.



Cadastro nacional



Através do decreto 8.954, de 10 de janeiro de 2017, foi instituído o Comitê do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Avaliação Unificada da Deficiência, no âmbito do Ministério da Justiça e Cidadania.

Por Émerson Brandão

Edição: Paulo Pincel