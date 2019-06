Dia de Alerta contra álcoolismo será lembrado em sessão especial

A Assembleia Legislativa realizará sessão especial no próximo dia 26, às 10 horas, em cumprimento à Lei Municipal 3. 550/06 que estabelece a data para comemorar o Dia de Alerta ao Uso Excessivo de Álcool no Município de Teresina. A deputada Teresa Britto (PV) é autora do requerimento.

Na justificativa a deputada informa, que “o dia 26 de junho serve de alerta ao uso excessivo de álcool em nosso município”. Segundo a parlamentar o álcool é a maior causa de doença e mortes no Brasil, segundo levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) o que evidencia e o uso excessivo do álcool em nossa sociedade.

Foram convidados a participar da Sessão Solene, a presidente da Associação Beneficente Viva Bem Casa da União, Maria Cândida de Lima Bento; representante do Conselho Regional de Psicologia; representes dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS; Da Ordem dos Advogados do Brasil – Piauí; do Ministério Público do Piauí; Tribunal de Justiça; Câmara Municipal de Teresina, Fundação Municipal de Saúde; Secretaria Mude Estado de Saúde do Piauí; Conselho Estadual de Saúde; Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres; Fazenda da Paz e Grupo Alcoólicos Anônimos.

PIAUÍ – O Grupo 16 de Agosto de alcoólicos anônimos surgiu em homenagem à data de aniversário de Teresina, com reuniões as terças e quintas-feiras. Funcionou no Sanatório Meduna até o final de 1977, quando foi transferido para o Centro Social Urbano do Conjunto Parque Piauí, onde permaneceu até 2010. Dia 04 de agosto de 1984, os alcoólicos anônimos de Teresina, Picos, ajudados por outros do Rio de Janeiro, Maranhão e Ceará, e apoio da comunidade de Parnaíba, formaram o primeiro grupo em Parnaíba. Ingressaram 1.400 membros, hoje funcionam onze grupos e dois distritos.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles