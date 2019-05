Dia 17 de junho, ministro do STJ recebe o Título de Cidadão Piauiense

Ministro do STJ recebe o Título de Cidadão Piauiense

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, desembargador Benedito Gonçalves, recebe o Título de Cidadão Piauiense em solenidade na Assembleia Legislativa no próximo dia 17 de junho, às 10 horas. O deputado Fábio Xavier (PR) é o autor da proposta.

Ele é proveniente do TRF da 2ª região, com sede no Rio de Janeiro, e ocupou a vaga aberta com a aposentadoria do ministro José Delgado. Natural do Rio de Janeiro, Benedito Gonçalves iniciou sua carreira na magistratura como Juiz Federal, aprovado em concurso público de provas e títulos no ano de 1988. Dez anos depois foi promovido, por merecimento, ao cargo de desembargador Federal do TRF da 2ª região, com jurisdição nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Benedito Gonçalves sempre foi preocupado com combate à morosidade do Judiciário, coordenou o Projeto Zero, da Coordenadoria – Geral da Justiça Federal da 2ª região. O desembargador Federal foi coordenador regional dos Juizados Especiais Federais da 2ª região. No cargo, promoveu a adesão dos órgãos públicos do Rio de Janeiro ao processo diigital.



O ministro do Superior Tribunal de Justiça, desembargador Benedito Gonçalves, recebe o Título de Cidadão Piauiense em solenidade na Assembleia Legislativa no próximo dia 17 de junho, às 10 horas. O deputado Fábio Xavier (PR) é o autor da proposta. Ele é proveniente do TRF da 2ª região, com sede no Rio de Janeiro, e ocupou a vaga aberta com a aposentadoria do ministro José Delgado. Natural do Rio de Janeiro, Benedito Gonçalves iniciou sua carreira na magistratura como Juiz Federal, aprovado em concurso público de provas e títulos no ano de 1988.

Dez anos depois foi promovido, por merecimento, ao cargo de desembargador Federal do TRF da 2ª região, com jurisdição nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Benedito Gonçalves sempre foi preocupado com combate à morosidade do Judiciário, coordenou o Projeto Zero, da Coordenadoria – Geral da Justiça Federal da 2ª região. O desembargador Federal foi coordenador regional dos Juizados Especiais Federais da 2ª região. No cargo, promoveu a adesão dos órgãos públicos do Rio de Janeiro ao processo diigital.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles