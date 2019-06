DER anuncia retomada das obras de duplicação das BRs em 10 dias

Em audiência pública realizada na manhã de hoje, 05, na Comissão de Infraestrutura e Política Econômica o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER), Castro Neto, anunciou a retomada das obras de duplicação das BRs 316 e 343 nos próximos dez dias. A audiência pública foi proposta pelo deputado Evaldo Gomes (SD).

“O foco principal dessa audiência pública é saber quando serão tomadas as obras de duplicação das BRs, que estão paradas. A única capital do Brasil que ainda não tem as BRs de saída e entrada duplicadas é Teresina”, disse Evaldo Gomes.

Segundo o diretor DER, Castro Neto, as obras estão paradas porque os contratos com as construtoras foram reincididos ainda em 2018. “Nós demos início ao processo jurídico de chamar as segundas colocadas da licitação, e esse processo ainda está em andamento. Nós próximos 10 dias devemos ter as duas novas construtoras que retomarão o andamento das obras. A duplicação das BRs é uma das obras mais importantes que temos no Estado”, disse o diretor. Castro Neto ainda disse que as obras devem ser finalizadas no final do primeiro semestre de 2020 e a obra será custeada com recursos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste).

Em questionamento feito pelo deputado Gustavo Neiva (PSB) sobre os motivos da paralisação dos contratos com as antigas construtoras, Castro Neto disse que a construtora responsável pela obra da BR 343 desistiu da obra por dificuldades financeiras internas e a construtora responsável pela obra da BR 316 desistiu da obra argumentando uma dívida do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) do Governo do Estado.

O deputado Gustavo Neiva (PSB), líder da oposição na Assembleia Legislativa, classificou a audiência pública como constrangetória completando que a não conclusão das obras é falta de decisão política. “Já se passaram 7 anos desde os primeiros contratos para as duplicações e inúmeras operações de crédito foram feitas pelo Governo do Estado e os recursos não foram destinados para a conclusão da obra”, disse o deputado.

Ribamar Bastos, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) lembrou o início das obras das publicações das BRs destacando que as obras foram iniciadas num convênio atípico dentro do DNIT, com recurso do Governo Estadual e não do Governo Federal e que a nova renovação de convênio se encerra em 31 de dezembro de 2019. Ribamar Bastos ainda confirmou a conclusão do projeto do DNIT para a ampliação da duplicação da BR 316 até o município de Demerval Lobão e pediu que o DER conclua as obras já conveniadas.

Convite - Ribamar Bastos convidou os deputados estaduais e os demais presentes na audiência para acompanhar a visita do Ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas e do diretor geral do DNIT, General Santos Filho na próxima sexta-feira, 07 de junho, e irão visitar as obras do viaduto da rotatória do Mercado do Peixe e lançarão a ordem de serviço da construção da ponte sobre o rio Parnaíba, ligando Santa Filomena a Alto Parnaíba.

A audiência pública foi presidida pelo deputado Georgiano Neto e contou a presença ainda da deputada Lucy (Progressistas).

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno