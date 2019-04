Deputados visitarão Maternidade Evangelina Rosa

A deputada Teresa Britto (PV) disse, na sessão desta manhã, que visitará hoje, a partir das 15 horas, a Maternidade Evangelina Rosa acompanhada dos deputados Evaldo Gomes (Solidariedade), Pablo Santos (MDB), Lucy (Progressistas) e Gustavo Neiva (PSB), líder da Oposição, para verificar as condições de funcionamento daquele estabelecimento de saúde.

O deputado Francisco Costa (PT) pediu questão de ordem para dizer que a visita da deputada Teresa Britto à Maternidade não poderá ser feita em nome da Comissão de Saúde, Educação e Cultura, que tem a parlamentar do PV como presidente. Segundo ele, a Comissão de Saúde não deliberou sobre a visita de seus integrantes àquela casa de saúde.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), afirmou que, na condição de parlamentar, Teresa Britto pode realizar a visita, mas não em nome da Comissão de Saúde, com o que concordou o deputado Fábio Novo (PT).

O deputado Gustavo Neiva lamentou que o Governo tenha medo de que os parlamentares visitem a Maternidade para ver as suas condições de funcionamento. Por sua vez, o líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), rebateu Gustavo Neiva afirmando que o Governo não tem receio de que os parlamentares visitem a maternidade.

ORDEM DO DIA – O plenário aprovou, na sessão desta manhã, em segunda votação, o Projeto de Lei 36/2019 da deputada Teresa Britto que institui o Dia Estadual do Médico Veterinário no calendário oficial de eventos do Piauí.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles