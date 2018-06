Deputados usam pequenos avisos para debater temas variados

O deputado Francisco Lula Limma (PT) ocupou o espaço reservado aos pequenos comunicados da sessão desta quarta-feira(07) para repercutir a realização do 4o. Encontro Nacional de Agroecologia, ocorrido em Minas Gerais no final de semana passado.

Lula Limma também falou do encontro específico realizado entre representantes dos estados nordestinos e mais Espírito Santo. Lá foi decidido que estes Estados vão definir colaboração técnica no setor de produção de alimentos e agricultura limpa.

O deputado aproveitou para sugerir à presidência da Assembleia que promova um debate mais ampliado sobre o tema da agroecologia no Piauí.

O deputado Fábio Lula Novo(PT) ocupou o espaço dos pequenos avisos da sessão desta quarta-feira(07) para comunicar aos colegas governistas de que iria votar contra o veto do governador Wellington Dias(PT) aos projeto de leis que concedem reajuste salarial para professores e policiais militares.

Lula Novo disse que não havia nenhuma irregularidade no projeto de lei vetado pelo governador. “Até a questão do prazo da justiça eleitoral foi atendida. O projeto foi aprovado na Assembleia antes do limite para a concessão reajustes salariais nos anos eleitorais”, disse Novo.

“O Piaui possui a menor taxa de homicídio no Nordeste e a terceira menor do País”, conforme revelou a deputada Flora Isabel(PT), ao se pronunciar no espaço dedicado aos pequenos comentários na sessão desta quarta-feira(07).

Segundo Flora, o estudo sobre a violência no País foi feito pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Aplicada, constatando a evolução violência e do setor da segurança em todos os Estados.

A deputada creditou as ações do governo à manutenção desta baixa taxa de homicídio. “O Piaui foi pioneiro na criação de instrumentos e instalação de aparelhos que dão mais segurança à população”, disse Flora, citando especificamente ações em defesa da mulher, como a Delegacia anti Feminicídio.

Edmundo Moreira.

Fábio Novo

Flora Izabel



Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno