Deputados terão encontro com responsáveis pela manutenção das barragens

Em sua estreia na tribuna da Assembleia Legislativa do Piauí, a deputada estadual Teresa Britto (PV) se pronunciou sobre sua experiência de 14 anos como vereadora de Teresina, fez um balanço de seu trabalho na área da saúde e alertou para a necessidade de manutenção das barragens do Estado.





A parlamentar também alinhou, juntamente com o líder do Governo na Assembleia, deputado Francisco Limma (PT), um encontro com representantes de todos os órgãos envolvidos no trabalho de manutenção das barragens para uma exibição do que está sendo no sentindo de prevenir desastres. A reunião deve acontecer nas próximas semanas.



“Todas as 47 barragens do Piauí precisam de constantes vistorias e manutenção. Precisa ser um trabalho integrado e regular, que seja realizado não apenas no período chuvoso”, alerta a deputada, ao mencionar o recente rompimento da barragem no município de Brumadinho, em Minas Gerais.







Ascom Parlamentar – Edição : Katya D’Angelles