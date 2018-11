Deputados tentam marcar audiência para discutir a saúde para o dia 26

Solicitada pelo deputado Gustavo Neiva (PSB), a audiência pública que discutirá a situação da saúde pública no Estado deve acontecer na próxima segunda-feira (26). Segundo o parlamentar, os convites para entidades de saúde deverão ser enviados assim que o Secretário Estadual de Saúde confirmar presença.

O contato com o Secretário está sendo feito pelo líder do Governo na Casa, deputado Francisco Limma (PT), que disse ser favorável à escolha da data, mas precisa da confirmação do Secretário Florentino Neto. “É melhor que façamos tudo em consenso”, ponderou Limma.

Sessão Solene – O deputado Luciano Nunes (PSDB), que presidiu a sessão ordinária desta segunda-feira (19) lembrou aos colegas parlamentares que acontece amanhã, terça-feira (20), a sessão solene proposta pelo presidente da Casa, deputado Themístocles Filho , em homenagem aos 50 anos da Receita Federal. A solenidade acontecerá no Plenário da Assembleia Legislativa a partir das 10h.





Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno