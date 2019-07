Deputados solicitam reforço policial e obras para vários municípios

Na sessão plenária de hoje, 01, foram lidos os requerimentos apresentados pelos deputados estaduais, que solicitam melhorias para os municípios do Estado. Em maioria, os deputados pediram reforço no policiamento dos municípios e perfuração de poços em comunidades.

O deputado Evaldo Gomes (SD) requereu da Secretaria Estadual de Segurança Pública reforço policial em caráter de urgência para o povoado Santa Elias, município de Demerval Lobão. Já a deputada Elisângela Moura (PcdoB) também solicitou reforço policial e uma viatura policial para o município de Monsenhor Gil. A deputada também solicitou da Secretaria Estadual de Educação a reforma da Unidade Escolar Afonsa Mafrense, no município de Altos.

O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo na Casa, solicitou da CEPISA Equatorial providências para a religação da rede de energia elétrica para cerca de 40 famílias no município de São João do Arraial.

Já o deputado Coronel Carlos Augusto (PR) solicitou da Defesa Civil, do Instituto de Águas a perfuração de cinco poços tubulares com caixa e as encanações completas para as as localidades Vila Raquel, Malhada Alta, Santa Teresa, Barra do Riacho e Prata,todas no município de Barreiras do Piauí.

PL - Também foi lido em Plenário o Projeto de Lei de autoria do deputado Fernando Monteiro (PRTB) que altera os dispositivos da Lei 7.181, que dispõe sobre o Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Também chegou a Assembleia Legislativa do Estado Projeto de Lei da Procuradoria Geral de Justiça que institui o Dia Estadual do Ministério Público do Piauí.

Ofício – Também foi lida na sessão de hoje o ofício enviado pleo Secretário de Fazenda do Estado solicitando o agendamento de audiência pública para o dia 11 de julho com o objetivo de apresentar os relatórios do primeiro quadrimestre do Estado.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles