Deputados solicitam reforço policial, ambulâncias e recuperação de estradas

Foram lidas, na manhã desta terça-feira (13), durante a sessão Plenária da ALEPI os requerimentos apresentados pelos deputados estaduais. Eles requerem melhorias para as cidades do interior do Estado.

O deputados Dr. Pessoa (PSD) apresentou dois requerimentos. O primeiro solicitando do Governo do Estado reforço policial na cidade de Castelo do Piauí tendo em vista os altos índices de furtos e assaltos que estão acontecendo na cidade. O segundo requerimento, solicita também do Governo do Estado a aquisição de uma ambulância para o município de São Miguel do Tapuio no intuito de melhorar a qualidade de vida dos usuários do sistema de saúde daquela cidade bem como a dos moradores da região.

O deputado Severo Eulálio (MDB) também apresentou dois requerimentos, ambos destinados ao Departamento de Estadas de Rodagens (DER). O primeiro solicita o melhoramento e revestimento primário ligando a BR 020 a PI 245, no povoado Riachão, localizado na cidade de Itainópolis e a BR 407, na altura do povoado Croasar, em Jaicós, numa extensão de 42 km. Já o segundo requer a recuperação da rodovia PI 213 nos perímetros que compreendem as cidades de Cocal do Piauí à divisa do Estado com o Ceará.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno