Deputados solicitam recuperação de rodovias estaduais pelo DER-PI

Deputados solicitam recuperação de estradas do Piauí

Os deputados estaduais apresentaram, na sessão plenária de hoje da Assembleia Legislativa do Estado, vários requerimentos solicitando melhorias nas rodovias e estradas do Piauí.

O deputado Severo Eulálio (MDB) solicitou do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) o roço da estrada que liga os municípios de Valença e Pimenteiras do Piauí.

Já a deputada Teresa Britto (PV) também requereu do DER a recuperação da estrada que dá acesso ao povoado Pussazeiro, em Nazária do Piauí. A deputada solicitou da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Teresina a conclusão da pavimentação asfáltica de ruas do bairro Santa Maria da Codipi e da Secretaria Estadual de Segurança o aumento do contingente policial e policiamento ostensivo na cidade de Demerval Lobão. A deputada também solicitou do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) a perfuração de poços artesianos nas comunidades Vão do Vico, Eusébio e Morro Branco, município de Santa Filomena.

O deputado Firmino Paulo (Progressistas) solicitou do Instituto Nacional de Previdência Social a instalação de uma agência do INSS no município de Bom Jesus.

Projetos – A deputado Lucy (Progressistas) apresentou dois Projetos. O primeiro, Projeto de Decreto Legislativo que concede o título de cidadã piauiense a Maria da Penha Maia Fernandes, e o segundo, Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de interprete de línguas brasileiras de sinais (Libras) em aulas teóricas e práticas nos centros de formação de condutores do Estado.

O deputado Ziza Carvalho (PT) apresentou Projeto de Lei que denomina de José Severiano da Costandeade o anel viário localizado no município Simplício Mendes.

Os requerimentos e Projetos ainda serão aprovados pelo Plenário da Casa.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles