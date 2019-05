Deputados solicitam melhoria da telefonia móvel e do abastecimento de água no interior

Os deputados estaduais do Piauí apresentam, na sessão plenária de hoje, uma série de requerimentos solicitando melhorias para o Estado. O deputado Ziza Carvalho (PT) requereu da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e a operadora de telefonia móvel Vivo a melhoria dos serviços de telefonia móvel e dados de internet para o município de Corrente

Os deputados estaduais apresentam na sessão plenária desta quarta-feira (29), uma série de requerimentos solicitando melhorias para os municípios. O deputado Ziza Carvalho (PT) requereu da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e da operadora Vivo, a melhoria dos serviços de telefonia móvel e de dados de internet para o município de Corrente, no Sul do Piauí.



A deputada Teresa Britto (PV) solicitou a realização de sessão solene no Dia de Alerta ao Uso Excessivo de Álcool em Teresina, no dia 26 de junho.



O deputado Warton Lacerda (PT) apresentou requerimentos solicitando, da Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi), que seja enviado o nome do representante da Assembleia Legislativa no Comitê de Avaliação dos Programas de Investimentos do Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer (FIEL); e a lista dos desportistas e projetos que foram atendidos pelo FIEL; da Secretaria Estadual de Fazenda, os valores atualizados do FIEL.



O deputado Oliveira Neto (Cidadania) requereu do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI), a elaboração e execução do projeto de abastecimento de água na comunidade Sobrado, em Palmeiras.



O deputado Evaldo Fomes (SD) solicitou da operadora TIM, a viabilização do sinal digital da operadora bem como o serviço de internet 4G na cidade de Valença.



O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Limma (PT), solicitou a presença do secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, na Comissão de Administração da Assembleia Legislativa para apresentar a situação de estrutura e funcionamento dos hospitais estaduais.



O deputado Gessivaldo Isaías (PRB) apresentou Indicativo de Projeto de Lei que cria a Política de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome da Depressão na rede pública de saúde do Estado.



Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno