Deputados se solidarizam com mobilização de professores

Também no tempo de dois minutos, o deputado Gustavo Neiva (PSB) se solidarizou com os professores da rede estadual de ensino do Piauí. O parlamentar disse que está sendo divulgado nas redes sociais, um vídeo onde a professora Paulina, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Estado do Piauí (Sinte), convoca e mobiliza a categoria, para o próximo dia 7 de junho, para novamente, paralisarem suas atividades.





“Novamente o governador Wellington Dias não honrou um compromisso firmando com a classe dos professores, no Tribunal de Justiça, mediado por um desembargador, quando o governo assumiu que agora em maio, iria cumprir com uma lei federal que estipula o piso nacional do magistério”, lamentou.





Gustavo Neiva disse ainda que os professores foram benevolentes com o governo do Estado, quando aceitaram esticaram o prazo de janeiro para maio, e mais uma vez o Estado não cumpriu com o compromisso, escrito, assumindo perante a Justiça do Piauí. Ele lembrou ainda de outro não cumprimento do governo do Estado, com o pagamento do transporte público, para os estudantes do interior do Estado.





O deputado Francisco Limma Lula (PT) informou, para efeito de registro, sobre a inauguração, em Esperantina, pela prefeita Vilma Amorim, sobre as novas instalações do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e parabenizou a prefeita e todas as famílias que se beneficiam com o CAPS. Ele informou que está acontecendo naquela localidade, a Unidade Municipal de Cadastramento, vinculada ao Sistema Nacional de Cadastro Rural.





O deputado Doutor Pessoa (Solidariedade) também se solidarizou com os professores e informou que esteve em visita a cidade de Piracuruca, onde foi muito bem recebido, pelas autoridades do município. Ele agradeceu a todos pela calorosa receptividade.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno