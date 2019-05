Deputados requerem sessão solene e realização de obras

Os deputados estaduais apresentaram dez requerimentos e dois Projetos de Decreto Legislativo na sessão plenária de hoje (21). A maioria das proposições trata de pedidos de realização de obras em benefício da população.



O deputado Franzé Silva (PT) requereu a realização de uma sessão solene no dia 13 de junho próximo alusiva ao Dia da Pessoa com Deficiência.



O deputado Warton Lacerda (PT) pediu ao Governo do Estado e ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) a instalação de redutores de velocidade e sinalização na BR-343 entre Altos e Teresina. Ele requereu ainda que a empresa Cepisa Equatorial implante rede de energia trifásica e coloque postes de cimento visando beneficiar comunidades da zona rural de Altos.



A instalação de batalhões da Polícia Militar do Piauí em bairros de Teresina, incluindo o Parque da Vitória e o Mário Covas, foi requerida ao governador Wellington Dias pelo deputado Dr. Hélio Oliveira (PR), enquanto o deputado Henrique Pires (MDB) solicitou a instalação de ponto de coleta de resíduos eletrônicos no Palácio Petrônio Portella, sede da Assembleia Legislativa.



A deputada Teresa Britto (PV) requereu à Prefeitura de Teresina e ao Instituto de Águas e Esgotos do Piauí a correção de placas de ruas da Vila Santa Bárbara e a perfuração de poço tubular na zona rural de Nazária. O deputado Ziza Carvalho (PT) pediu ao Governo do Estado a retomada das obras de asfaltamento da PI-120 entre São Miguel do Tapuio e Pimenteiras e Operação Tapa-Buracos na PI-223 no município de Pau D`Arco.



Os deputados Francisco Limma (PT), líder do Governo, e Franzé Silva apresentaram Projetos de Decreto Legislativo que tratam, respectivamente, sobre a concessão de título de cidadão piauiense ao sacerdote italiano Roberto Agostini e ao senhor Zulmir Ivânio Breda pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Piauí.



Na sessão plenária desta manhã, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), informou que estão abertas as inscrições para o Curso de Processo Legislativo que será realizado pela Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão nos dias 4 e 5 de junho próximo. Segundo ele, poderão se inscrever parlamentares, assessores, servidores do Poder Legislativo e pessoas interessadas.



J. Barros - Edição: Caio Bruno