Deputados requerem reabertura de agências e continuidade de obras

No pequeno expediente da sessão plenária desta quinta-feira (03), a Assembleia Legislativa votou e aprovou os requerimentos apresentados pelos deputados estaduais. Os documentos solicitam a continuidade de obras, reabertura de agências no interior dentre outros assuntos.

O deputado Edson Ferreira (PSDB) apresentou dois requerimentos. O primeiro, solicitando da Secretaria Estadual de Transportes do Piauí (SETRANS) a continuidade da obra que liga os municípios de São Lourenço do Piauí a Dom Inocêncio. O segundo, solicitando do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi) a continuidade da importante obra da adutora Padre Lira que levará o abastecimento de água para o município de Dom Inocêncio.

“A obra da estrada que São Lourenço do Piauí a Dom Inocêncio vem se arrastando há muito tempo, a população já criou um lema, sem estrada sem voto, e nessa última liberação da parcela do empréstimo de R$ 600 milhões, foram liberados quase R$ 9 milhões para a referida estrada e lá não existe nenhuma máquina trabalhando naquela PI. Pelo contrário, até uma pinte lá feita, não colocaram nem terra nas cabeceiras. Foi preciso a obra sair no Jornal Nacional para que pudesse ser feito”, disse o parlamentar

Sobre a adutora de Dom Inocência, o ex-governador Wilson Martins deixou toda a tubulação comprada e parte dessa tubulação no lugar, mas o Governador Wellington Dias nunca concluiu. Ela vai beneficiar várias famílias em vários povoados por onde passa”, completou Edson Ferreira.

Reabertura de Agências





O líder do Governo na Casa, deputado Francisco Limma Lula (PT) apresentou requerimento solicitando da superintendência do Banco do Brasil a reabertura da agência de Jaicós e bem como a relação das agências fechadas no Piauí nos últimos 3 anos, as justificativas desses fechamentos e a estimativa do volume de recursos financeiros que circulavam mensalmente em cada uma dessas agências. Além disso, ele também solicitou do DER a instalação de redutores de velocidade na PI 213, km 5, localizado no município de Esperantina, localidade Varjota.

Já o deputado Evaldo Gomes (PTC) apresentou requerimento solicitando instalação do sinal da TV Assembleia no município de Santo Inácio do Piauí.





Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno