Deputados requerem esclarecimentos da Sefaz e telefonia pro interior

Os deputados Gustavo Neiva (PSB), Rubem Martins (PSB) e Robert Rios (PDT) apresentaram, na manhã desta segunda-feira (19) requerimento solicitando da diretoria da Uniged/Sefaz esclarecimentos sobre a sistemática utilizada pela Sefaz nas transferências de recursos em relação ao empréstimo realizado junto a Caixa Econômica Federal. Além disso, o requerimento solicita explicações sobre a anulação de empenhos e outros procedimentos adotados pela Secretaria.

Os deputados de oposição ao Governo tem feito uma série de denúncias sobre desvio de finalidade do empréstimo de R$ 600 milhões do Executivo contratados junto à Caixa Econômica Federal, dos quais já foram liberados R$ 307 milhões.

Telefonia - O deputado B. Sá (PP) também apresentou requerimento nesta segunda solicitando da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a notificação do funcionamento das operadoras de telefonia celular no município de Corrente. O objetivo da solicitação é melhorar o sinal de telefonia móvel e internet no município que, segundo o requerimento, está há um bom tempo está com a qualidade ruim, causando alguns transtornos a população.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles