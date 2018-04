Deputados reivindicam recuperação de estradas no interior

A recuperação de estradas que se encontram prejudicadas pelas chuvas que vêm caindo há várias semanas no Estado foi uma das principais reivindicações de parlamentares de vários partidos apresentadas através de requerimentos lidos no pequeno expediente da sessão plenária de hoje (16). Os deputados pediram ainda a colocação de redutores de velocidade em rodovias federais.





Os deputados Francisco Limma (PT), líder do Governo, e Janaína Marques (PTB) requereram ao DER-PI (Departamento de Estradas de Rodagens do Piauí) a recuperação de estradas que interligam municípios da região Norte do Estado, dentre eles, Barras, Batalha, Campo Largo, Morro do Chapéu, Esperantina, Porto e José de Freitas. O deputado Pablo Santos (MDB) requereu ao DER-PI a recuperação da estrada que liga Campinas do Piauí a Santo Inácio do Piauí.





Os deputados Georgiano Neto (PSD) e Wilson Brandão (PSB) apresentaram requerimentos pedindo ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) a colocação de redutores de velocidade no KM-73 da BR-316 e no trecho da BR-343 localizado no município de Cocal de Telha. Georgiano Neto pediu ainda à Secretaria Municipal de Trânsito de Teresina a colocação de um semáforo no balão das avenidas João XXIII e Zequinha Freire.





DEBATE – O deputado Francisco Limma Lula requereu a realização de um debate no grande expediente do dia 23 próximo sobre o inciso 57 do Artigo 5º da Constituição Federal que trata sobre a prisão para condenados somente após o julgamento final dos processos.





Por sua vez, o deputado Fábio Novo (PT) pediu a realização de uma sessão solene no dia 26 deste mês em homenagem aos auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado. O deputado Dr. Pessoa (SD) requereu voto de louvor ao escritor Francisco Valdecy Cavalcante por sua eleição para ocupar cadeira na Academia Parnaibana de Letras.





J. Barros - Edição: Caio Bruno