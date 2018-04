Deputados reivindicam obras em Uruçuí e Palmeira do Piauí

Os deputados Fernando Monteiro (PRTB) e Júlio Arcoverde (PP) reivindicaram ao Governo do Estado a realização de obras no interior em benefício da população. Fernando Monteiro disse, hoje(19), que solicitou a construção de um dique de proteção em Uruçuí com o objetivo de evitar que moradores sejam atingidos pelas enchentes causadas pelas chuvas naquele município.

Fernando Monteiro, que ocupou a tribuna no espaço dos pequenos avisos da sessão esta manhã, afirmou que fez a solicitação ao governador Wellington Dias durante reunião realizada em Teresina com a presença do ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade. Na oportunidade, segundo ele, foi debatido um plano de trabalho visando a realização de obras de recuperação das barragens piauienses para impedir que sejam rompidas.

Acrescentou Fernando Monteiro que o ministro da Integração sinalizou com a possibilidade de atender o seu pedido para construção do dique de proteção em Uruçuí. Por sua vez, o deputado Júlio Arcoverde apresentou requerimento pedindo ao Governo do Estado a melhoria da rodovia PI-395 em Palmeira do Piauí.

Por J. Barros

Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel