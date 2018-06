Deputados reivindicam diversas pautas nos dois minutos

Usando o tempo de dois minutos, o deputado Rubem Martins (PSB) falou sobre audiência pública por ele solicitada em 14 de março último, para debater problemas da Nova Ceasa. Ele disse que continuam as reclamações sobre preços elevados que são cobrados dos donos de veículos que transportam os produtos. A audiência será no próximo dia 20, na Comissão de Constituição e Justiça.



Também usando o tempo de dois minutos o deputado Robert Rios (DEM) fez apelo ao governador Wellington Dias para que atenda as reivindicações dos professores, pois eles estão em estado de greve e não devem ser tratados como os policiais civis, que há dois meses estão parados. Ele criticou também a cobrança de altos valores (R$ 500 mil) por alugueis atrasados na Rodoviária, hoje sob regime de PPP.



O deputado Marden Menezes (PSDB) deu conta de visita a São Francisco de Assis, onde a população cobra o asfaltamento da estrada que liga o município a Simplício Mendes, pois já foram expedidas sete ordens de serviço que nunca foram atendidas. Ele pediu também reparos em quatro poços que abastecem a cidade.



Francisco Lima Lula (PT) apoiou a reivindicação do colega Marden Menezes, dizendo que também esteve em São Francisco no último final de semana. Ele disse que esteve também na Vila Irmã Dulce, participando da comemoração dos 20 anos de sua ocupação. Hoje são 40 mil famílias que reivindicam regularização fundiária – salientou.







Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno