Deputados recebem policiais para intermediar acordo com o Governo

Usando o tempo de dois minutos, durante o expediente desta manhã de quarta-feira (14), o deputado Luciano Nunes (PSDB) fez um registro sobre o falecimento do delegado Jorginho, ocorrido no dia de hoje afirmando que o mesmo era uma figura querida, conhecido por todos nós e que por 38 anos, exerceu sua atividade policial. Em seguida o parlamentar repercutiu uma audiência que aconteceu, nesta quarta-feira (13), em seu gabinete, com a presença dos deputados Rubem Martins (PSB) e Firmino Paulo (PSDB) e de várias lideranças de associações, representantes dos policiais militares do estado do Piauí. Segundo ele, foi apresentada uma pauta de reivindicações e, sobretudo que demandando da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi) que faça a intermediação, junto ao Governo do Estado, uma negociação com a categoria.

“A categoria alega que desde 20165 não teve nenhum reajuste. O único reajuste que teve foi em função de uma lei aprovada, ainda na gestão passada; que não tiveram recomposição da inflação, no ano de 2015, no ano de 2017 e, que desde abril do ano passado, o governador se comprometeu em recebê-los e não houve essa audiência, com o comandante da Polícia Militar e o secretário de Segurança do Estado, com o secretário de Administração, Franzé e com o secretário da Fazenda ”, relatou.





O deputado disse ainda que os policiais estão com uma defasagem salarial, grande, sem recomposição da inflação e esperam que a Casa possa intermediar esse diálogo com o governo do Estado. “Nós fazemos um apelo ao governo do Estado. Essa Casa já aprovou uma audiência pública para intermediar essa negociação e esperamos, também, que com a formação das comissões técnicas, essa audiência possa ocorrer ainda, na próxima semana”, reiterou.





Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles