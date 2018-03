Deputados questionam convidados sobre números da educação

Após a explanação dos convidados para debater o tema Educação, os deputados estaduais que estavam em plenário puderam fazer suas considerações sobre os números apresentados. Francis Lopes (PRP) saudou as autoridades presentes e destacou a grandeza do evento, parabenizando o excelente trabalhando realizado pelo governo estadual, citando a secretária Rejane Dias e o governador Wellington Dias.



“Eles são família. A questão do respeito aos mais velhos, as relações familiares de filhos com os papai... a criança agradecer pelo alimento na hora das refeições, a oração ao deitar e acordar, esses valores precisam ser resgatados. E nosso estado está em boas mãos”, avaliou Lopes.



Já Dr. Pessoa (PSD) pediu desculpas por não ter chegado mais cedo para ouvir com muita atenção os dados informados pelos convidados. Pessoa lembrou que começou a estudar aos 15 anos e que na segunda-feira passada recebeu diploma de Mestrado em saúde da família e vai fazer o Doutorado.



“Nenhum país do mundo se desenvolve sem educação. Sem educação uma nação fica capenga, não anda, fica pelo meio do caminho. Quanto mais cedo a criança entra na escola mais fácil é o aprendizado, o cérebro absolver o conhecimento, a cultura, o saber.

Os alunos que acompanharam o seminário puderam fazer questionamentos, como o fato de ainda haver aula aos sábados nas escolas de tempo integral.



Educação infantil

João de Deus entende que um dos desafios do governo estadual é trabalhar a educação infantil. “As classes médias e alta tem condições de bancar a escola privada para seus filhos, mas a grande maioria da população carente não tem essa possibilidade, porque não tem como pagar o preço da mensalidade. E o ensino público não oferece vagas suficiente para absorver essas crianças. Os pais têm a consciência de que precisam colocar o seu filho cada vez mais cedo nas escolas, mas na maioria das vezes não há creche, educação infantil. Essas crianças só vão entrar na escola quando tiverem idade de ingressar no ensino fundamental”.

O deputado destacou o entusiasmo do governador Wellington Dias que pretende chegar até o final do ano com todos os municípios em interior conhecido superior. “Eu acho isso fantástico e na minha avaliação esse vai fazer uma revolução no estado não tenho a menor dúvida disso. A escola de tempo integral na minha concepção também deve ser espaço redação de atividades que podem atrair as famílias, a comunidade, e também uma saída para que a criança, o adolescente, não fique vulnerável em casa, influenciada pelas mídias, pela violência. Com a escola de tempo integral, o pai e a mãe sabem que vão trabalhar e que os seus filhos vão estar na escola, recebendo educação, realizando as tarefas, as aulas complementares, além da alimentação. Sou o defensor da escola de tempo integral como forma de conseguir fazer o enfrentamento à droga e à violência e até o baixo rendimento nas escolas.





O líder do Governo, deputado João de Deus (PT), disse hoje (22), no encerramento do Seminário Pensar Piauí Prosperidade Agora, que as palestras sobre economia, saúde, educação e segurança realizadas durante o evento ajudarão a atuação dos parlamentares piauienses e estarão disponíveis para a população. Ele afirmou que os números apresentados pelos palestrantes são importantes para que a população tenham melhores serviços nestes setores.

No encerramento do seminário, o pró-reitor de Ensino e Graduação da Universidade Federal do Piauí, Nelson Juliano, disse que a UFPI fará, a partir de 2019, o caminho inverso do que vem ocorrendo desde a sua fundação. “Até agora, a sociedade tem ido ao encontro da universidade, mas, a partir do ano que vem, a universidade irá ao encontro da sociedade porque todos os cursos terão um horário mínimo de extensão, com o aluno fazendo trabalhos de campo”, declarou ele.

O representante da Secretaria de Saúde, Nelson Nery Júnior, considerou importante a atuação conjunta da Sesapi com as instituições de ensino superior. Segundo ele, enquanto a Secretaria de Saúde vem descentralizando a assistência médico-hospitalar no Estado, as Universidades Federal e Estadual do Piauí realizam cursos de medicina e enfermagem em cidades do interior.

Considerações finais





O superintendente de ensino superior da Secretaria Estadual de Educação, Ellen Gera, afirmou que "o exemplo de vida Dr. Pessoa é a prova da força da educação, que é transformadora. Numa sociedade cada vez mais complexa, a educação tem responsabilidade de preparar as pessoas para essa nova realidade". Ellen gera defendeu uma escola que respeite as realidades regionais e conteúcos que estejam integrados.





Paulo Pincel/J. Barros



Edição: Katya D'Angelles