Deputados querem vistorias em barragens e melhorias em estradas

A primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado aconteceu nesta terça-feira (05) e foi marcada por requerimentos e projetos apresentados pelos deputados estaduais solicitando fiscalizações e vistorias nas barragens do Estado.

O deputado Wilson Brandão (PP) apresentou requerimento solicitando do Governo Estadual, do Instituto de Desenvolvimento do Piauí, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da Agência Nacional de Águas para que seja feito o mais rápido possível um estudo minucioso de como se encontra a barragem de Piracuruca, mosatrando sua manutenção e eventuais problemas estruturais. Ele também pediu que seja encaminhado a ALEPI o relatório da última inspeção realizada na referida barragem.

Já o deputado Marden Menezes (PSDB) apresentou requerimento solicitando do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) providências urgentes no sentido de corrigir as graves falhas na parede de contenção do açude Caldeirão, em Piripiri diante dos riscos à população. O parlamentar também solicitou do DER providências imediatas paras corrigir ou implementar a drenagem na PI 327, no trecho da crista do açude Caldeirão em face do alto risco de rompimento da barragem.

“Nós estamos vivenciando uma tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, e não podemos deixar esse momento de preocupação passar para fazer a manutenção e os relatórios das barragens do Piauí, especialmente em Piracuruca. Recebi alguns vídeos que mostram danos na estrutura e fiquei muito preocupado”, disse o deputado Wilson Brandão ao defender seus requerimentos.

Estradas – Os parlamentares também apresentaram requerimentos solicitando melhiras nas estradas do Estado. Wilson Brandão requereu do DER a recuperação com urgência da estrada que liga os municípios de Valença e Lagoa do Sírio e da estrada que liga os municípios de Pedro II e Milton Brandão

Já o deputado Georgiano Neto (PSD) solicitou do DER a construção de lombadas no bairro Nova Brasília do município de Cabeceiras.

Também chegou à Assembleia ofício do Governo do Estado indicando os nomes dos deputados Francisco Limma (PT) e Júlio Arcoverde (PP) como líder e vice-líder do Governo na Casa respectivamente

Voto de Pesar - foram aprovados os requerimentos dos deputados Severo Eulálio Neto (MDB) e Firmino Paulo (PP) solicitando voto de pesar pelo falecimento de Etevaldo Carvalho Araújo, empresário do ramo de hotelaria em Picos, e Maria de Fátima Macedo Costa respectivamente.

Já o deputado Francisco Limma (PT) apresentou Projeto de Decreto Legislativo que atribui o título de cidadania piauiense à Sra. Ana Beatriz Martins dos Santos Saraiva e requerimento solicitando a realização de uma sessão solene no dia 02 de abril, às 10h, em homenagem aos 30 anos da Fundação Padre Antônio Dante Civiero (FUNACI).

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno