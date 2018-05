Deputados querem levar o Programa Piauí Conectado ao interior

A Assembleia Legislativa aprovou, hoje (23), requerimentos em que deputados estaduais pedem ao governador Wellington Dias a realização de obras e a implantação do Programa Piauí Conectado no interior, incluindo uma proposição do deputado Gessivaldo Isaiais (PRB) em que ele solicita a recuperação de três pontes na PI-112 que liga os municípios de Miguel Alves a Porto, na região Norte.

A Assembleia Legislativa aprovou, hoje (23), requerimentos em que deputados estaduais pedem ao governador Wellington Dias a realização de obras e a implantação do Programa Piauí Conectado no interior, incluindo uma proposição do deputado Gessivaldo Isaiais (PRB) em que ele solicita a recuperação de três pontes na PI-112 que liga os municípios de Miguel Alves a Porto, na região Norte.



O deputado Zé Santana (MDB) teve aprovados requerimentos solicitando ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi) a perfuração de um poço profundo na localidade Cacimba II em Campo Grande do Piauí e a recuperação de uma barragem, também, naquele município.



A Assembleia Legislativa aprovou ainda requerimentos de Zé Santana pedindo ao Governo do Estado a recuperação de cinco quilômetros da PI-413 no município de Curimatá e voto de pesar pela morte do senhor Raimundo Florêncio da Silva que morava na cidade de Sussuapara. O deputado José Lavor Nery, o Nerinho, subscreveu o requerimento do voto de pesar.



Por sua vez, o deputado Francisco Limma Lula (PT), líder do Governo, apresentou requerimento, também aprovado, solicitando à ATI (Agência de Tecnologia da Informação) que implante o Programa Piauí Conectado no município de Milton Brandão, visando levar internet para a população daquela cidade.



Também no pequeno expediente da sessão de hoje foi lido o Projeto de Lei do deputado Robert Rios (DEM), líder da oposição, tornando obrigatória a publicação pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, em site oficial, da relação de carros furtados, roubados e recuperados no Piauí. A proposição será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.



Por J. Barros

Edição: Paulo Pincel