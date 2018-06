Deputados querem divulgação de medicamentos do SUS e vinda de Secretário a ALEPI

O deputado Rubem Martins (PSB) apresentou, nesta segunda-feira (04), um Projeto de Lei que torna obrigatório a divulgação dos medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a matéria, a divulgação vai ajudar nos tratamentos médicos da população.

O Projeto de Lei prevê que sejam fixados murais com a lista dos medicamentos distribuídos gratuitamente ou com desconto pelo SUS nos estabelecimentos que comercializam ou fornecem tais medicamentos. “Têm-se observado que as pessoas atendidas pelo SUS e que dependem dos medicamentos disponibilizados gratuitamente ou com desconto, muitas vezes deixam de utilizar os remédios por acreditarem que não possuem renda para obtê-los, demonstrando desconhecimento que o Estado fornece diversos medicamentos de forma gratuita ou, pelo menos, com descontos consideráveis. Dessa forma, essas pessoas deixam de dar continuidade aos tratamentos, agravando o seu quadro clínico ou muitas vezes chegando ao óbito”, justifica o Projeto de Lei do deputado Rubem Martins.

Requerimentos

Além do Projeto de Lei, o deputado Rubem Martins apresentou também, em conjunto com os deputados Robert Rios (DEM) e Gustavo Neiva (PSB) requerimento solicitando a presença do Secretário Estadual de Saúde, Florentino Neto, na ALEPI para falar sobre os atrasos que tem acontecido no repasse do Cofinanciamento da Saúde Pública do Estado do Piauí aos Hospitais de Pequeno Porte (HPP) e outros assuntos da saúde.

Já o deputado Luciano Nunes (PSDB) apresentou requerimento solicitando o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) no Piauí a recuperação do trecho da PI 113 que liga os municípios de Teresina e José de Freitas.









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno