Deputados propões requerimentos, indicativo de Projeto de Lei e PEC

Na sessão plenária de hoje (22) da Assembleia Legislativa foram lidos requerimentos, um indicativo de Projeto de Lei e uma PEC assinada por vários deputados estaduais. As matérias ainda serão analisadas nas comissões e votadas em Plenário.



O deputado Coronel Carlos Augusto (PR) requereu a realização de sessões solenes, no dia 06 de junho, em homenagem aos 184 anos da Polícia Militar do Piauí, e no dia 10 de junho, pelo aniversário de 71 anos Sociedade Bíblica do Brasil.



O deputado Gustavo Neiva (PSB) requereu da Secretaria Estadual de Administração e Previdência, a lista dos imóveis que o Governo do Estado aluga para abrigar instituições públicas, com respectivos endereços e valores pagos pela locação e da Secretaria Estadual de Educação, a informação de quanto é gasto para realização de revisões dos alunos para ingresso no Enem, no Ginásio Verdão, em Teresina.



Já os deputados Warton Lacerda e Franzé Silva, ambos do PT, solicitaram a realização de audiência pública na Comissão de Infraestrutura e Políticas Econômicas para discutir o encerramento das atividades da fábrica de cimento Itapissuma, na cidade de Fronteiras, a 400 Km de Teresina.



A deputada Teresa Britto (PV) requereu da Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Teresina (SDU Leste), a capina e a limpeza das vias públicas da Vila Santa Bárbara; da Secretaria Estadual de Educação, solicitou providência para as reivindicações das demandas estruturais e pedagógicas do Centro Educacional de Tempo Integral Prof. José Amável



O deputado Franzé Silva (PT) apresentou indicativo de Projeto de Lei para a instituição da Semana Estadual de Adoção de Adolescentes.



Também foi lido a Proposta de Emenda Constitucional, assinada por vários deputados estaduais, que altera a redação do parágrafo primeiro, do artigo 142 da Constituição do Estado do Piauí, que dispõe sobre o Ministério Público do Estado.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno