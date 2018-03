Deputados propõem comissão para debatem mas policiais rejeitam

Em razão da ausência de representantes do Governo do Estado, pela segunda vez, na Audiência Pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, sob a presidência do deputado Evaldo Gomes (PTC) foi cancelado definitivamente as discussões solicitadas pelo deputado Firmino Paulo (PSDB) na semana passada.





Para Robert Rios (PDT) “trata-se de um desprezo da parte do Governo do Estado com o legislativo estadual”. Também foi rejeitado por parte dos policiais civis a proposta do deputado Evaldo Gomes da criação de uma comissão especial com deputados e representantes das categorias, para se debater o tema com o secretário de Administração, Franzé Silva. Os policiais, civis e militares, querem garantias a respeito dos reajustes salariais e do Plano Estadual de Segurança Pública.

Em seguida, os deputados encerraram a audiência foi formada uma mesa de debates exclusivamente com policiais civis para discutir a real situação da categoria no Estado do Piauí. Um dos encaminhamentos é de que na próxima terça-feira (3) irão realizar uma mobilização em frente ao Palácio de Karnak.

Delegada – A Delegada Andréa Magalhães, da Polícia Civil, fez uso da palavra e lamentou a ausência do governador Wellington Dias. Disse que a categoria não tem estrutura e, anunciou, a partir de agora, uma paralisação de 2 horas toda semana. Segundo a Delegada a quatro anos o governador tratar a Polícia Civil com omissão.

Emerson Bradão - Edição: Katya D'Angelles