Deputados pedem recuperação de estradas no Piauí

Foram lidos, votados e aprovados por unanimidade os requerimentos apresentados pelos deputados estaduais, na manhã desta quinta-feira (12), que solicitam a recuperação de BRs e PIs em todo o Estado do Piauí.

O deputado Gessivaldo Isaías (PRB) requereu do Departamento de Estadas e Rodagens (DER) a recuperação da PI 212 nos trechos que ligam as cidades de Barras e Nossa Senhora dos Remédios, Porto e Campo Largo.

O líder do governo na Casa, deputado Francisco Limma (PT) requereu, também do DER, a recuperação pela operação tapa-buracos de 30km da PI-222 no trecho que liga os municípios de Novo Santo Antônio do Piauí e Alto Longá. Ele também requereu a recuperação de 18km da PI-311 no município de São José do Divino.

Já a deputada Luziê Coelho (MDB) solicitou do DNIT a recuperação da BR-407, entre os municípios de Paulistana, Jaicós e Jacobina e do DER a recuperação da PI 459 no município de Queimada Nova.

Voto de Pesar - Também foi aprovado Voto de Pesar pelo falecimento da Sra. Alaídes do Nascimento Alcântara, esposa do jornalista Pedro Alcântara. A solicitação apresentada pelo presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB) e pelo deputado Fernando Monteiro (PRTB) foi subscrita por todos os parlamentares estaduais.

Utilidade Pública - Também foi votado e aprovado o Projeto de Lei apresentado pelo deputado Dr. Hélio (PR) solicitando que seja declarado como de utilidade pública a Casa Transitória Espírita Manoel Philomeno de Miranda, localizado em Teresina.

Laryssa Saldanha - Edição: Kayta D'Angelles