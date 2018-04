Deputados pedem obras e pagamento de salários atrasados

A realização de obras em estradas estaduais e a regularização do pagamento de salários atrasados de servidores foram as principais reivindicações apresentadas pelos deputados através de requerimentos aprovados na sessão plenária de hoje (18). O deputado Marden Menezes (PSDB) requereu ao Governo do Estado a atualização dos salários dos funcionários do Hospital Regional de Cocal, no Norte do Estado.





De acordo com Marden Menezes, os servidores do hospital não receberam os salários referentes aos meses de fevereiro e março deste ano, dezembro e o 13º salário de 2016. Ele pediu ainda ao Governo do Estado a reforma das instalações físicas e a melhoria dos equipamentos daquele estabelecimento de saúde.





Por sua vez, o deputado Pablo Santos (MDB) solicitou ao Governo do Estado a recuperação asfáltica da PI-142 em Fronteiras e a conclusão do asfaltamento da PI-245 entre Picos e Vera Mendes. O deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, requereu ao Governo Estadual a recuperação das rodovias PI-460 entre a BR-230 e a cidade de Santa Cruz do Piauí e PI-236 entre Oeiras e Regeneração.





O deputado Gessivaldo Isaias (PRB) apresentou Projeto de Lei Complementar com o objetivo de regulamentar a Lei 5.174 que dispõe sobre o acesso gratuito de policiais em atividade aos ônibus de linhas intermunicipais. A proposição será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

J. Barros - Edição: Caio Bruno