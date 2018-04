Deputados pedem obras e monumento em homenagem a Da Costa e Silva

A Assembleia Legislativa recebeu, hoje(11), requerimentos de parlamentares estaduais pedindo a realização de obras em benefício do povo e a construção de monumento em homenagem ao poeta Da Costa e Silva. Também, foi apresentado na sessão plenária desta manhã Projeto de Decreto Legislativo da deputada Flora Izabel(PT) concedendo título de cidadão piauiense ao carnavalesco Milton Cunha.

A deputada Liziê Coelho (MDB) apresentou requerimentos pedindo ao Governo do Estado e ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) a recuperação das rodovias PI-459 e da BR-407 entre os municípios de Paulistana e Jaicós, na reunião Sul do Estado.

Também, foi lido requerimento do deputado Wilson Brandão (PP) solicitando à Secretaria Estadual de Cultura a elaboração de um projeto arquitetônico para construção de um monumento em homenagem ao poeta Da Costa e Silva, que nasceu na cidade de Amarante e é autor do Hino do Piauí.





J. Barros - Edição Katya D'Angelles