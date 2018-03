Deputados pedem obras e distribuição de remédios para a população

Oito requerimentos apresentados pelos deputados foram aprovados no pequeno expediente da sessão plenária de hoje (20). Eles reivindicam, em sua maioria, a realização de obras em benefício da população. O deputado Rubem Martins (PSB) requereu ao Governo do Estado a regularização da distribuição de medicamentos aos diabéticos piauienses.





Rubem Martins apresentou ainda outro requerimento pedindo ao secretário de Administração, Franzé Silva, que forneça informações à Assembleia Legislativa sobre a quantidade de psicólogos concursados e/ou contratados e em quais áreas de atuação estão trabalhando no serviço público estadual. “Esse diagnóstico é necessário para que sejam adotadas medidas que valorizem esta classe tão imprescindível no contexto social e educacional”, declarou ele.





O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) teve aprovado requerimento solicitando ao Governo do Estado a adoção de providências para recuperação da PI-140, no trecho situado a dois quilômetros de Canto do Buriti, onde existe uma cratera na pista da rodovia.





Por sua vez, o deputado B. Sá (PP) teve aprovados dois requerimentos em que pede ao Governo do Estado e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) a recuperação da estrada vicinal entre Oeiras e Wall Ferraz e a melhoria do sinal de telefonia e de internet em Corrente. A deputada Liziê Coelho (PTB) requereu ao secretário de Segurança, deputada federal Fábio Abreu (PTB), a implantação do Programa Identidade Solidária na cidade de Valença do Piauí.

J. Barros - Edição: Caio Bruno