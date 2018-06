Deputados pedem obras através de requerimentos aprovados hoje

Dezessete requerimentos apresentados pelos deputados estaduais foram aprovados na sessão plenária de hoje(19) pela Assembleia Legislativa. A maioria das proposições trata da realização de obras, incluindo a recuperação de estradas, enquanto o deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente do Poder, requereu a realização de sessão solene em homenagem aos 51 anos da Associação dos Cegos do Piauí (Acep).

O deputado Marden Menezes (PSDB) teve aprovados requerimentos pedindo ao Governo do Estado a conclusão da PI-211 entre Joaquim Pires e Murici dos Portela e a recuperação da PI-258 que liga Domingos Mourão à BR 343, na região Norte do Estado. O deputado Francisco Limma Lula (PT), líder do Governo, requereu, também, a recuperação de trecho da PI-211 entre Joaquim Pires e a BR-343.

A instalação de uma quadra poliesportiva em São José do Divino, de um Centro de Convivência de Idosos em São João da Fronteira e o aumento do efetivo policial de Cocal da Estação foram requeridas ao Governo do Estado pelo deputado Dr. Pessoa (SD). A deputada Flora Izabel (PT) teve aprovado requerimento pedindo ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes) a sinalização e instalação de redutor de velocidade em trecho da BR-343 que passa na zona urbana de Buriti dos Lopes.

Os deputados Gessivaldo Isaias (PRB) e Rubem Martins (PSB) tiveram aprovados requerimentos pedindo, respectivamente, a realização de sessão solene na Alepi no dia 25 deste mês em homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar e instalação de caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal no Terminal Rodoviário Lucídio Portella, em Teresina.

Foi aprovado ainda requerimento do presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho (MDB), pedindo voto de pesar pelo falecimento do empresário Raimundo Nonato Lages Filho ocorrido este mês. Rubem Martins teve aprovado ainda requerimento pedindo ao governador Wellington Dias que encaminhe à Alepi Projeto de Lei criando a Rede de Atenção à Cardiopatia Congênita no Piauí.

Por J. Barros

Alepi aprova concessão do Verdão e parceria para construção de moradias

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária de hoje(19), em primeira e segunda votações, os Projetos de Lei 23/18 e 24/18 do Poder Executivo que tratam da concessão onerosa para a iniciativa privada do Ginásio de Esportes Verdão e da formação de uma parceria entre a ADH (Agência de Desenvolvimento Habitacional) e empresas particulares para construção de mil moradias para servidores militares e civis do Estado.

Os deputados aprovaram ainda, na Ordem do Dia da sessão desta manhã, outras 15 matérias, incluindo o Projeto de Lei 34/18 da deputada Flora Izabel (PT) que dispõe sobre a dispensa da taxa de alvará ou de qualquer outro tipo de licenciamento para funcionamento de templo religioso de qualquer culto e proíbe a limitação geográfica para instalação de templos.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), teve aprovados os Projetos de Lei 27/18 e 40/18 que tratam sobre alteração da Lei 6.101/11 que dispõe sobre concessão de subvenções sociais a entidades sem fins lucrativos e sobre reconhecimento de utilidade pública da Fundação Jardim Europa.

Os Projetos de Lei 19/18 e 23/18 do Poder Executivo que tratam sobre autorização para que o Detran-PI (Departamento Estadual de Trânsito do Piauí) habilite empresas para a vistoria de veículos no Estado e que cede imóvel localizado em Picos para a instalação da Academia de Letras da Região de Picos foram aprovados em plenário.

Os deputados aprovaram ainda o Projeto de Lei 14/18 do deputado Dr. Pessoa (SD) que reconhece de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Localidade Mata Fria e Adjacências e o Projeto de Lei 29/18 do Poder Judiciário que insere o artigo 17-A e o inciso V no artigo 30 da Lei 6920/16 que dispõe sobre as custas e emolumentos judiciais do Piauí.

A Assembleia Legislativa aprovou, em segunda discussão e votação, oito matérias, dentre elas, os Projetos de Lei 43/17 e 15/18 do Poder Executivo que tratam sobre a instituição do piso salarial dos farmacêuticos piauienses e que autoriza o Governo a abrir crédito adicional especial de R$ 34,8 milhões ao Orçamento Geral do Estado.

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles