Deputados pedem mais sensibilidade com a situação de José de Freitas

O deputado Rubem Martins (PSB) usou o tempo de dois minutos, para os pequenos avisos, na manhã de quarta-feira (11), para fazer, segundo ele, um apelo ao líder do Governo, bem como a todos os deputados da base aliada, para que estes sensibilizem o governador Wellington Dias (PT), no sentido de que mande liberar as motos apreendidas, no município de José de Freitas, recentemente.

O parlamentar explicou que em virtude da possibilidade de rompimento da Barragem do Bezerro, no município de José de Freitas, no estado do Piauí, o governador mandou um reforço para o local e até policias do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). “O governador, mesmo ausente há uma semana, na vigília e velando o ex-presidente Lula, mandou muita gente do Governo para o município de José de Freitas. Mas mandou também os policiais do Detran. E sabe o que aconteceu lá, apreenderam dez motos de pequenos agricultores familiares a mando do governo do Estado”, disse Rubem Martins.

Segundo ele, com o bloqueio das estradas vicinais, os agricultores familiares, tiveram que se deslocar da cidade para o interior, pegando um pedaço da via asfaltada, e nesse caso, os policias montaram campana. “Pedimos a sensibilidade do governador, para liberar essas motos. Estamos tratando de pequenos agricultores e não de condenados pela Justiça, precisamos que essas pessoas tenham a possibilidade de poder trabalhar. Em um momento de tanta angústia com o que está acontecendo no município de José de Freitas, o governador se ocupa em mandar perseguir o pequeno produtor rural, o pequeno trabalhador, apreendendo seu único meio de transporte, a sua moto”.

O deputado lamentou também a ausência da maioria dos parlamentes em plenário, no dia de hoje, quando, segundo ele, tinham projeto de aumento de salário para várias categorias de servidores do estado do Piauí.

Marden Menezes (PSDB) – o parlamentar também lamentou a ausência de deputados em plenário e o provável desentendimento dos governistas e da base do governo, na Casa, em relação a votação para o aumento salarial de servidores do Estado. Ele disse ser inadmissível que projetos dessa importância, tenham sido enviados para a Casa, depois do prazo estabelecido por lei, quando o governo sabe dos prazos legais, para que qualquer aumento ou progressão, sejam validados em virtude do ano eleitoral.

“Isso é uma brincadeira, um faz de contas, o governo finge que quer dar aumento. E fica aqui o meu repúdio e minha solidariedade para com os servidores públicos, da Antares, Educação, Emater e a Adapi”, disse Marden Menezes.

DR. Pessoa (Solidariedade) – O parlamentar também fez questão de registrar a ausência do governador do estado do Piauí, em um momento de aflição, segundo ele, porque passa a população do município de José de Freitas e de outras localidades do Estado, em razão das fortes chuvas, ocorridas nos últimos dias.

Ele disse ainda que está enviando alimentos, para a comunidade de José de Freias, que se encontra abrigada em escolas e outros locais.

Juliano Moraes (PSB) – a deputada se solidarizou com os servidores públicos, que estavam vieram na manhã desta quarta-feira para a Alepi, com o objetivo de acompanhar de perto, a votação do aumento de salário para suas categorias. Ela disse que não entendeu o motivo de os parlamentares não votarem as matérias. “Nosso Estado está cheio de problemas e todos os deputados têm conhecimento de todos os problemas, Chegou o momento de fazer esse povo parar de sofrer”, lamentou.

Gessivaldo Isaías (PRB) – O parlamentar convidou os demais colegas de bancada, para se fazerem presentes ao plenário, para votarem as matérias de interesse dos servidores públicos. O deputado informou que a Igreja Universal está realizando arrecadação de alimentos e roupas, para ajudar as famílias dos desabrigados do município de José de Freias.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles