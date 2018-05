Deputados pedem comissão especial para acompanhar obras do Finisa I

Os deputados Rubem Martins e Gustavo Neiva, do PSB, apresentaram requerimento, que foi lido no pequeno expediente da sessão plenária de hoje(9), pedindo a formação de uma comissão especial de parlamentares com o objetivo de acompanhar a realização de obras previstas no contrato de empréstimo Finisa I assinado entre o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal.

Rubem Martins e Gustavo Neiva denunciaram que os Tribunais de Contas da União e do Estado, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal detectaram irregularidades na prestação de contas da primeira parcela do empréstimo (R$ 307 milhões), o que levou à suspensão da liberação do restante dos recursos que totalizam mais de R$ 600 milhões.

Também, na sessão desta manhã, o deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, apresentou requerimento pedindo ao Governo do Estado o asfaltamento da PI-117 entre Matias Olímpio e São João do Arraial. Ele requereu ainda à direção da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba) informações sobre os investimentos realizados pela empresa no Piauí nos últimos dez anos.

Os deputados Zé Santana (MDB) e Evaldo Gomes (PTC) requereram, respectivamente, ao Governo do Estado e à Operadora OI a recuperação da PI-413 entre os municípios de Curimatá e Júlio Borges e a implantação de um orelhão telefônico no Parque Sul em Teresina.