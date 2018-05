Deputados pedem ao Governo que reduza ICMS dos combustíveis

A Assembleia Legislativa aprovou, hoje (29), requerimento do deputado Robert Rios (DEM), líder da Oposição, pedindo ao Governo do Estado que estude a viabilidade de redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Transportes e Comunicação) sobre os combustíveis. O presidente do Poder, deputado Themístocles Filho (MDB), disse que recebeu solicitação idêntica de professores piauienses e anunciou que, juntamente com outros parlamentares, se reunirá na próxima semana com o secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, para tratar sobre o assunto.

Ao discutir o requerimento, Robert Rios disse que o Piauí tem a maior alíquota de ICMS sobre os combustíveis do Brasil, que atualmente é de 29% e passará para 31% em 2019. Ele afirmou que vários Estados já reduziram seus impostos, como o Rio de Janeiro. O deputado Fábio Novo (PT) afirmou que o Governo Federal aumentou 229 vezes o preço do combustível nos últimos meses e que a gasolina do Piauí está entre as mais baratas do Brasil.

O deputado Marden Menezes (PSDB) rebateu afirmando que o ICMS cobrado no Piauí é a principal causa do alto preço dos combustíveis, enquanto o deputado Edson Ferreira (PSDB) disse que votou a favor do aumento da alíquota do imposto sobre os combustíveis, mas agora defende a sua redução. O deputado Luciano Nunes (PSDB) declarou que a bancada oposicionista foi contra a elevação do ICMS proposta pelo Governo do Estado.

O deputado Gustavo Neiva, líder do PSB, disse que todos precisam fazer a sua parte visando reduzir os preços dos combustíveis em benefício dos consumidores e que o Governo do Piauí pode ajudar diminuindo a alíquota do ICMS. O deputado Dr. Pessoa (PSD) declarou que a culpa pela greve dos caminhoneiros que paralisou o país nos últimos dias foi de todos os Governos federais e estaduais que não procuraram impedir a elevação exorbitante dos preços dos combustíveis. O requerimento de Robert Rios foi aprovado por unanimidade.

Rubem Martins propõe lei para reduzir alíquota do ICMS sobre combustíveis

O deputado Rubem Martins apresentou, hoje (29), Indicativo de Projeto de Lei propondo ao governador Wellington Dias que encaminhe à Assembleia Legislativa um Projeto de Lei visando reduzir a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços, Transportes e Comunicação) sobre os combustíveis no Piauí. A proposição será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

Rubem Martins disse que o Indicativo de Projeto de Lei objetiva alterar o inciso sétimo do Artigo 23 da Lei 4257/1989 que disciplina a cobrança de ICMS no Estado. “Atualmente, os preços dos combustíveis são extorsivos, já que a alíquota do ICMS é muito elevada, representando 29% dos valores pagos pelos consumidores, o que significa que se o litro de gasolina sair por R$ 3,70, o Governo do Estado recebe R$ 1,36 desse valor”, declarou ele.

Aprovados onze requerimentos e redação final de Projetos de Lei

Onze requerimentos apresentados pelos parlamentares estaduais e a redação final de dois Projetos de Lei do Poder Judiciário foram aprovados na sessão de hoje(29) pela Assembleia Legislativa. O deputado Francisco Limma Lula (PT), líder do Governo, teve aprovados requerimentos pedindo ao Governo do Estado a recuperação da PI-212 que liga Porto a Campo Largo, na região Norte.

O deputado Fábio Novo (PT) requereu ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) a recuperação de trecho da BR-135 entre Jerumenha e Bertolinia, na região Sul do Estado, e a instalação de um posto de vacinação na Assembleia Legislativa pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Também, foram aprovados requerimentos do deputado Georgiano Neto (PSD) solicitando ao Governo do Estado a conclusão das obras da Barragem Nova Algodões em Cocal e a recuperação da PI-115 no município de Buriti dos Lopes.

O plenário aprovou requerimento do deputado Robert Rios (DEM), líder da oposição, pedindo ao comandante geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Lindomar Castilho, que informe à Assembleia Legislativa porque os policiais promovidos não tiveram incorporados em seus contracheques os novos valores de suas remunerações.

PESAR – O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) teve aprovados requerimentos pedindo voto de pesar pelo falecimento dos senhores Raimundo Ribeiro, ocorrido em Parnaíba no último dia 28, e David Pereira Feitosa, servidor da Assembleia Legislativa, que faleceu em Teresina no dia 25 de maio. O plenário aprovou requerimento de voto de pesar do deputado Rubem Martins (PSB) pela morte do agrônomo Jeferson Ribeiro verificada em Picos no dia 20 deste mês.

Os deputados aprovaram ainda na sessão desta manhã a redação final dos Projetos de Lei do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual que tratam sobre a criação de cargos de assessor de magistrado e assistente de segurança do Tribunal de Justiça do Estado e de reajuste salarial para os servidores do MPE.

