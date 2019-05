Deputados pedem a retirada de cautelar em ação no STF sobre a previdência de servidores

Deputados pedem que Governo retire pedido cautelar de ação sobre previdência de servidores

Os deputados Evaldo Gomes (Solidariedade), Teresa Britto (PV) e Gustavo Neiva (PSB) apresentaram requerimento na Assembleia Legislativa do Estado (ALEPI) para que o Governador Wellington Dias retire o pedido de cautelar na Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental (ADPF) nº 573/ PI que tramita no Supremo Tribunal Federal e que ainda amplie os debates com as partes envolvidas por se tratar de uma assunto polêmico, que é a previdência dos servidores estaduais.



Sobre o tema, foi realizada uma audiência pública na Comissão de Administração Pública e Política Social na Casa nesta quarta-feira (15).



O deputado Henrique Pires (MDB) apresentou requerimento solicitando da Defesa Civil Estadual relatórios contendo os critérios utilizados na seleção dos carros-pipa; a relação de pipeiros em cada município do Estado do Piauí; a quantidade de carros-pipa por município, com as devidas placas e licenças dos veículos e o valor do recurso mensal pago pelo Estado e União nos últimos 5 anos, bem como o o valor pago a cada pipeiro e a origem dos recursos.



Pires também apresentou requerimento solicitando da Secretaria de Administração do Estado um relatório contendo todas os cargos que o Estado do Piauí disponibilizou no município de Batalha.



Já o deputado Dr. Hélio (PR) solicitou da Secretaria de Estado da Saúde e do governador Wellington Dias prioridade na estruturação da maternidade de Campo Maior e do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), o recapeamento do anel viário de Canto do Buriti.



O deputado Oliveira Neto (Cidadania) requereu do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi), a elaboração e execução de projeto de abastecimento de água na comunidade Sobrado, município de Palmeirais.



A deputada Flora Izabel (PT) solicitou do DER-PI e da Secretaria Estadual de Transporte, a construção de dois quebra-molas na PI-211, que liga os municípios de Joaquim Pires e Esperantina; outros três quebra-molas na PI-112, entre Joaquim Pires e Luzilândia; e mais dois quebra-molas na PI-211, entre Joaquim Pires e Buriti dos Lopes.



A deputada também apresentou Indicativo de Projeto de Lei instituindo o desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e dá outras providências.



O deputado Gustavo Neiva (PSB) também requereu do DER-PI, uma avaliação na estrutura da ponte sobre o Rio Longá, próximo à cidade de Buriti dos Lopes. As matérias ainda serão votadas no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.





Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno