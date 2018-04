Deputados manifestam apoio a aumento salarial para servidores estaduais

Deputados da situação e de oposição manifestaram, hoje(9), apoio às mensagens do Poder Executivo encaminhadas à Assembleia Legislativa que propõem aumento salarial para servidores estaduais, incluindo policiais militares e civis. O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, apresentou requerimento pedindo urgência para apreciação das matérias que serão analisadas amanhã(10) pelas comissões técnicas da Casa.





Francisco Limma, que falou no espaço destinado aos pequenos avisos, disse que estava retornando à Alepi depois de exercer o cargo de secretário de Desenvolvimento Rural do Estado. “Venho com a missão de ser líder do Governo e espero contar com o apoio de todos os parlamentares colocando sempre o Piauí em primeiro lugar”, afirmou ele.





O líder da oposição, deputado Robert Rios (DEM), disse que era a favor do regime de urgência para apreciação dos planos de cargos e de reajustes salariais para os servidores, enquanto o deputado Dr. Pessoa (SD), também, garantiu que votará a favor das propostas de aumento.





Por sua vez, o deputado Fábio Novo (PT), que exerceu durante três anos o cargo de secretário estadual da Cultura, afirmou que estava retornando à Assembleia Legislativa e que pretende ter um bom debate e um bom diálogo com todos os parlamentares.





A deputada Flora Izabel (PT) deu as boas vindas aos deputados que retornaram ao Legislativo, assinalando que eles ocuparam cargos no primeiro escalão do Governo e deixaram um resultado positivo. Ela, também, manifestou apoio às propostas de aumento salarial e aos planos de cargos dos servidores estaduais e anunciou para amanhã reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para tratar de matérias em benefício das mulheres piauienses que tramitam na Alepi.

J. Barros - Edição: Caio Bruno