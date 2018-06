Deputados lamentam morte de empresária

O tempo de dois minutos foi usado pelo deputado Evaldo Gomes (PTC) quando o parlamentar se solidarizou com a família da empresária Tânia Alves Ribeiro do Nascimento, vítima da violência em Teresina. Ela foi morta durante uma tentativa de assalto.





Evaldo Gomes fez um relato das condições em que a empresária foi vítima e, segundo ele, ela teria sido abordada por um elemento que solicitou o celular da vítima e, antes que ela entregasse o aparelho, o assaltante disparou contra a senhora Tânia Alves, que foi a óbito no local da abordagem.





“Eu gostaria de me solidarizar com a família da vítima. Tive oportunidade de conhecê-la, no seu estabelecimento, um pequeno restaurante, no centro de Teresina. Quero dizer que estarei buscando um diálogo com o secretário de Segurança Pública, marcado para amanhã, solicitando para que o mesmo possa desvendar esse fato”, ressaltou.





O deputado disse ainda que já existe um delegado, empenhado no caso, mas que ele, Evaldo Gomes entende que o fato é algo misterioso, porque se era um assalto, por que as outras duas pessoas que estavam em companhia da vítima, não foram abordadas. "E por que o disparo tão rápido, já que a senhora Tânia Alves não se recusou a entregar o celular?", questionou Evaldo Gomes.





O deputado Doutor Pessoa (Solidariedade) também falou no tempo de dois minutos, para mandar abraços para a comunidade de Boa Hora e circunvizinhos, que muito bem o receberam, no dia de ontem, naquela localidade. O parlamentar disse ainda que saiu do município encantado. Ele também agradeceu aos padres Geraldo Santos e Alcino, da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, onde ele Doutor Pessoa assistiu a celebração na comunidade.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno