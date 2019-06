Deputados irão apresentar juntos leis para cobrar agilidade e segurança aos bancos

Os deputados Henrique Pires (MDB), Ziza Carvalho e Cícero Magalhães, do PT, apresentarão em conjunto, projeto de lei para a regulamentação de serviços bancários no Piauí, bem como para a cobrança de mais segurança para os clientes. A decisão foi tomada hoje (6) na audiência pública realizada pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Direito do Consumidor da Assembleia, da qual o deputado Henrique Pires é presidente.

Um dos projetos que deverá ser subscrito pelos deputados é o que regulamenta em âmbito estadual a lei municipal que obriga agências bancárias a colocar a disposição dos usuários pessoal suficiente nos setores onde haja formação de filas e estipula o tempo máximo de espera no atendimento em 30 minutos para dias normais e 45 minutos na véspera e pós feriados bancários. A Lei Municipal 2.743 de dezembro de 1998 regulamento o atendimento, mas ainda não existe em âmbito estadual, somente para a capital, Teresina.

Além da qualidade dos serviços, será alvo das leis que devem ser apresentadas pelos deputados, a questão da segurança e do pronto restabelecimento dos serviços nas cidades onde já ocorreram assaltos e explosões e os serviços não foram restabelecidos, bem com em outras cidades onde falha no atendimento, citando um dos exemplos na cidade de Pio IX. “Onde toda a movimentação bancária está sendo feita no Ceará, praticamente”, afirmou o deputado.

A audiência foi requerida pelo emedebista e contou com a presença de representante da Febraban, Sérgio Luiz Martins, da gerência regional da Caixa Econômica Federal, o secretário de Segurança do Piauí, Fábio Abreu,Robert Bandeira, representando o Bando do Brasil e populares.

