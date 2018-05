Deputados firmam acordo para garantir reajuste dos servidores

Na manhã de hoje (16), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), esteve reunido com o presidente do TJ, desembargador Erivan Lopes. Na reunião, que contou com a presença de demais deputados, o desembargador solicitou que os deputados derrubassem um veto do governador que trata sobre os reajustes aos servidores do Tribunal de Justiça.



“O reajuste com a revisão geral de salários está proibido pela lei 9504, que o governador não pode sancionar sob pena de ficar inelegível então o governador sancionou esse projeto de lei e a categoria não absorveu bem, mas já estivemos reunidos com o presidente da Assembleia, com o líder da oposição, com o líder do governo, e com o sindicato e há um indicativo que a Assembleia vai derrubar o veto do governador e com isso resolve o problema da vedação da lei eleitoral e tão logo sancione a lei, o Tribunal e Justiça implementará nos subsídios dos servidores os reajustes retroativos a janeiro”, disse o desembargador Erivan.

A lei prevê um reajuste de 4,5% no salário dos servidores do Judiciário retroativo ao mês de janeiro.





“O nosso desembargador solicitou que os deputados derrubassem um veto do governador que trata sobre o reajuste dos salários dos servidores do Tribunal de Justiça e nos convidou para a inauguração do novo Fórum de Parnaíba, que vai acontecer na sexta”, pontuou o presidente da Assembleia.

Nayane Miranda - Edição: Katya D'Angelles