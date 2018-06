Deputados fazem reivindicações durante os pequenos avisos

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Limma Lula (PT), usou o tempo destinado aos pequenos avisos, para registrar a solenidade alusiva aos 183 anos da Polícia Militar do Piauí, com a entrega da Medalha do Mérito Militar e a promoção de 72 oficiais e praças, além da formatura de 324 novos policiais militares, que vão reforçar a segurança pública em Teresina e em cidade do interior.

“O Piauí segue nesta caminhada de reforço da sua estrutura e de pessoal na área da Segurança, mesmo com o Estado tendo dificuldades em manter o equilíbrio fiscal e se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. O governador Wellington assumiu um compromisso e conclui a formatura de mais essa turma da Polícia Militar, chegando a quase mil policiais militares, formados e contratados”, ressaltou. O parlamentar disse ainda que esse é um desafio enorme, que o governo vem fazendo para dá mais segurança aos piauienses.

Limma aproveitou para destacar matéria jornalística que aponta um crescimento de 1. 262% na região Sul do Piauí (Matopiba), graças à política de incentivo do governo do estado, que vem trazendo resultados para a economia.

O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) agradeceu a receptividade no município de Pio IX e se reportou ao excelente trabalho realizado pelo vereador Dr. Samuel e citou também o nome do ex-prefeito Mesquita.

Hélio ser reportou aos investimentos que o governador Wellington Dias tem feito no Piauí. E lembrou do chamamento de concursados para o sistema prisional, agentes que irão reforçar o trabalho da segurança pública. Embora, de acordo com o parlamentar, o governador esteja um pouco limitado, devido a crise econômica pela qual passa todo o país, já está sendo conversado com o governo a necessidade em expandir o número de servidores a serem convocados para os serviços de segurança pública.

“Estamos apresentando um relatório, sustentando a necessidade de criamos uma condição de faze o chamamento planejado, para que o sistema possa estar com uma condição melhor de trabalho, para a segurança do estado do Piauí”, disse o deputado, chamando a atenção para o Piauí, que em relação a Minas Gerais, por exemplo, não vive o drama de ter que dividir os salários de servidores, estando o Estado, segundo ele, com os salários em dia.

O deputado Luciano Nunes (PSDB) se referiu às falas dos deputados Robert Rios e Dr. Hélio sobre a questão dos agentes penitenciários e disse ser importante que o governo do Piauí leve à sério a situação da segurança pública para cumprir a sua palavra. Luciano Nunes ressaltou que se tem uma crise instalada no governo de Wellington Dias: a de credibilidade.

“Ninguém acredita mais no que o governador assina e muito menos no que ele fala. A população carcerária no Piauí dobrou nos últimos dez anos e nós temos o mesmo número de agentes penitenciários que tínhamos em 2019. Esse concurso, que se arrasta desde de 2016, com as pessoas acreditando no governador”, disse o parlamentar, chamando a atenção para que seja evitada uma nova rebelião em presídios do Estado.

O deputado Gustavo Neiva (PSB) usou os dois minutos para lamentar a situação em que se encontra a saúde pública no Piauí e dizer que o Hospital Regional de Tibério Nunes, em Floriano, que se encontra sem ambulância para atender a demanda de pacientes, muitas vezes em estado grave, que precisam se deslocar para Teresina. Gustavo Neiva disse que o governo pensa 24 horas em reeleição e não se importa em adquirir ambulância, que custa pouco mais de R$ 100 mil.

“Um governo que gasta milhões com cargos comissionados para acomodação política de aliados não tem preocupação em estruturar um hospital que presta serviços precários à uma região muito grande. O diretor do hospital precisa, muitas vezes, de pedir ajuda e apelar até pelo amor de Deus, para cidades vizinhas, para conseguir transportar pacientes em estado grave para Teresina”, finalizou.

Gustavo Neiva afirmou que é de estarrecer a situação do Hospital Tibério Nunes e cobrou providências urgentes do governo.

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Limma Lula (PT), usou o tempo destinado aos pequenos avisos, para registrar a solenidade alusiva aos 183 anos da Polícia Militar do Piauí, com a entrega da Medalha do Mérito Militar e a promoção de 72 oficiais e praças, além da formatura de 324 novos policiais militares, que vão reforçar a segurança pública em Teresina e em cidade do interior.



“O Piauí segue nesta caminhada de reforço da sua estrutura e de pessoal na área da Segurança, mesmo com o Estado tendo dificuldades em manter o equilíbrio fiscal e se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. O governador Wellington assumiu um compromisso e conclui a formatura de mais essa turma da Polícia Militar, chegando a quase mil policiais militares, formados e contratados”, ressaltou. O parlamentar disse ainda que esse é um desafio enorme, que o governo vem fazendo para dá mais segurança aos piauienses.



Limma aproveitou para destacar matéria jornalística que aponta um crescimento de 1. 262% na região Sul do Piauí (Matopiba), graças à política de incentivo do governo do estado, que vem trazendo resultados para a economia.



O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) agradeceu a receptividade no município de Pio IX e se reportou ao excelente trabalho realizado pelo vereador Dr. Samuel e citou também o nome do ex-prefeito Mesquita.



Hélio ser reportou aos investimentos que o governador Wellington Dias tem feito no Piauí. E lembrou do chamamento de concursados para o sistema prisional, agentes que irão reforçar o trabalho da segurança pública. Embora, de acordo com o parlamentar, o governador esteja um pouco limitado, devido a crise econômica pela qual passa todo o país, já está sendo conversado com o governo a necessidade em expandir o número de servidores a serem convocados para os serviços de segurança pública.



“Estamos apresentando um relatório, sustentando a necessidade de criamos uma condição de faze o chamamento planejado, para que o sistema possa estar com uma condição melhor de trabalho, para a segurança do estado do Piauí”, disse o deputado, chamando a atenção para o Piauí, que em relação a Minas Gerais, por exemplo, não vive o drama de ter que dividir os salários de servidores, estando o Estado, segundo ele, com os salários em dia.



O deputado Luciano Nunes (PSDB) se referiu às falas dos deputados Robert Rios e Dr. Hélio sobre a questão dos agentes penitenciários e disse ser importante que o governo do Piauí leve à sério a situação da segurança pública para cumprir a sua palavra. Luciano Nunes ressaltou que se tem uma crise instalada no governo de Wellington Dias: a de credibilidade.



“Ninguém acredita mais no que o governador assina e muito menos no que ele fala. A população carcerária no Piauí dobrou nos últimos dez anos e nós temos o mesmo número de agentes penitenciários que tínhamos em 2019. Esse concurso, que se arrasta desde de 2016, com as pessoas acreditando no governador”, disse o parlamentar, chamando a atenção para que seja evitada uma nova rebelião em presídios do Estado.



O deputado Gustavo Neiva (PSB) usou os dois minutos para lamentar a situação em que se encontra a saúde pública no Piauí e dizer que o Hospital Regional de Tibério Nunes, em Floriano, que se encontra sem ambulância para atender a demanda de pacientes, muitas vezes em estado grave, que precisam se deslocar para Teresina. Gustavo Neiva disse que o governo pensa 24 horas em reeleição e não se importa em adquirir ambulância, que custa pouco mais de R$ 100 mil.



“Um governo que gasta milhões com cargos comissionados para acomodação política de aliados não tem preocupação em estruturar um hospital que presta serviços precários à uma região muito grande. O diretor do hospital precisa, muitas vezes, de pedir ajuda e apelar até pelo amor de Deus, para cidades vizinhas, para conseguir transportar pacientes em estado grave para Teresina”, finalizou. Gustavo Neiva afirmou que é de estarrecer a situação do Hospital Tibério Nunes e cobrou providências urgentes do governo.

Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel