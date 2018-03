Deputados fazem homenagem pelo Dia Internacional da Mulher

Os deputados piauiense usaram o tempo destinados aos pequenos avisos para prestar homenagens às mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quinta-feira (08). A deputada Flora Izabel (PT) falou da luta diária de todas as mulheres para construir um mundo melhor.

“Quero dizer da alegria de poder, juntamente com muitas outras mulheres, estar no Parlamento, na tribuna do Poder Legislativo e através de Leis e requerimentos, ajudando a construir um mundo melhor. Nesse dia nós debatemos assuntos de suma importância, além de receber essas homenagens”, disse Flora.

A parlamentar lembrou ainda dos projetos e Leis que apresentou, inclusive o que foi lido na última quarta-feira (07) que cria um banco de dados virtual com os nomes dos homens que já praticaram qualquer tipo de violência contra mulheres.

O deputado Dr. Hélio (PR) lembrou a força da mulher e suas conquistas e falou do anúncio da liberação de recursos para a conclusão do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), em Parnaíba.

“Ontem nós tivemos uma notícia importante protagonizada por uma mulher, a deputada federal Rejane Dias (PT) que anunciou, depois de uma reunião com o Ministro da Saúde, que conseguiu a liberação de R$ 4.6 milhões que assegurarão a conclusão do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), em Parnaíba. É muito importante para o nosso povo a descentralização desse serviço essencial”, disse Dr. Hélio.

O deputado Aluísio Martins (PT) lembrou que, apesar de todos os avanços, os direitos das mulheres ainda são muito violados. “Os números de casos de feminicídios no nosso Estado ainda são alarmantes”.

O deputado Evaldo Gomes (PTC) parabenizou todas as servidoras da Assembleia Legislativa e lembrou que o preconceito contra as mulheres precisa ser combatido. Já o deputado Dr. Pessoa (PSD) falou que os espaços que as mulheres estão conquistando é em virtude e mérito pessoal de cada uma delas.

“Elas muito o que comemorar pois todos os anos as mulheres ocupam mais e mais espaços em todas as áreas e atividades. Do menor cargo até o maior cargo nos pontos de vista financeiros e de relevância. E quem ganha com isso é toda a sociedade”, disse o deputado Edson Ferreira (PSD).

O deputado Francis Lopes (PRP) finalizou as homenagens e pediu a Deus discernimento para que todas as mães consigam educar seus filhos da melhor maneira possível.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno