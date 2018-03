Deputados fazem diversas reivindicações nos pequenos avisos

O deputado Rubens Martins (PSB) ocupou a tribuna no horário dedicado aos pequenos comunicados da sessão desta terça-feira(27), para cobrar do governador Wellington Dias o asfalto que deveria ser colocado em Oeiras, cujos recursos de mais de R$ 5 milhões, são oriundos do ainda primeiro empréstimo concedido pela Caixa Econômica Federal.

Segundo Rubens Martins, o dinheiro que foi destinado para asfaltar 16,95 Km das ruas urbanas da primeira capital”simplesmente sumiu”. E arrematou o deputado: “Então governador Wellington Dias, onde foi parar o dinheiro?”.

Robert Rios





Ainda sobre o dinheiro desviado do empréstimo da Caixa Econômica, o deputado Robert Rios (DEM) usou o horário dos pequenos comunicados para contestar uma proposta do deputado federal Júlio César(PSD), publicada pelo Portal Cidade Verde, na qual ele pede ao governador que utilize os R$ 293 milhões emprestados na construção e recuperação das estradas dos Cerrados, cujos plantadores estão sofrendo com as dificuldades para escoamento da produção.

Aluísio Martins





O deputado Aluísio Martins (PT) usou o tempo para agradecer ao governador Wellington Dias (PT) por ter determinado o retorno da construção e recuperação das rodovias estaduais que ligam as cidades de Campo Maior, Castelo e Juzeiro do Piauí, mas conhecidas como PI-115.

Francis Lopes

O deputado Francis Lopes (PTC) ocupou o espaço dedicado aos pequenos comunicados da sessão desta terça-feira( 27) para defender o projeto de lei que obriga os planos de saude a determinar aos médicos que coloquem nas receitas os tratamento e medicamentos que não são cobertos pelos planos.

Noutro pronunciamento Francis Lopes defendeu alteração na lei 5.174, de 4 de dezembro de 2000, que trata da gratuidade para policiais nos ônibus intermunicipais e interestaduais. A mudança prevê o fim da exigência do uso do fardamento dos militares, pra evitar a exposição deles aos bandidos.

