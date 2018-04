Deputados fazem cobranças no tempo de dois minutos

Usando o tempo de dois minutos, o deputado Rubem Martins (PSB) falou sobre visita ao município de Alagoinha, por ocasião de seu aniversário, onde constatou a alegria da população com os bons resultados do inverno. Ele agradeceu pela boa recepção que teve em outros nove municípios da região. Em todos esses municípios o deputado disse haver preocupação com a má qualidade das estradas.



Também usou o tempo de dois minutos o deputado Marden Menezes (PSDB), que comunicou a realização de audiência pública, nesta quarta-feira, para discutir a questão da cobrança de taxas pelas academias de musculação a instrutores que nelas atuam. Ele falou também sobre os problemas de diversos municípios com barragens, lembrando que o governo foi advertido pela Agência Nacional de Águas sobre tais problemas em mais de 30 municípios.



O deputado Luciano Nunes (PSDB) usou também o tempo de dois minutos, para informar que recebeu denúncia sobre atraso, pelo governo do Estado, no pagamento de bolsas a médicos residentes na Uespi e HGV. Sobre o mesmo assunto se pronunciou o deputado Dr. Pessoa (Solidariedade), para dizer que sem o médico residente o atendimento nos hospitais fica precário.



O deputado Wilson Brandão (Progressista) lembrou aos colegas a reunião da Comissão de Finanças, para tratar do plano de cargos e salários da Fundação Antares. Dr. Hélio (PR), informou que sobre as bolsas para os médicos residentes está sendo resolvido. Ele sugeriu a criação de comissão de deputados para conhecer de perto o problema da atenção básica no interior, afeta aos municípios.



O último a falar no tempo dos dois minutos foi o deputado Francisco Lima (PT), para informar que o pagamento referente às bolsas dos residentes na Uespi já está sendo feito, referente a fevereiro e que março será pago em seguida.





Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno