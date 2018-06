Deputados exigem liberação de pagamento do transporte de pacientes renais

Os deputados Luciano Nunes (PSDB), Rubem Martins (PSB) e Dr. Pessoa (SD) cobraram do governo a regularização do transporte para pacientes

Os deputados Luciano Nunes (PSDB), Rubem Martins (PSB) e Dr. Pessoa (SD) cobraram do Governo do Estado a regularização do transporte de pacientes renais crônicos do interior para tratamento em Teresina. Luciano Nunes disse que vários desses pacientes vieram de Oeiras para Teresina para tentar sensibilizar o governo, pois já são sete meses de atraso no repasse da ajuda para pagamento desse transporte.



O deputado Rubem Martins afirmou que os prefeitos dos municípios onde não existe mais o transporte para os pacientes renais estão aflitos com a situação. Ele se solidarizou com os pacientes que vieram a Teresina e com o colega Luciano Nunes, que deu início à discussãosobre o problema.



Dr. Pessoa disse que é a saúde, de um modo geral, está passando por problemas, inclusive com médicos da capital em greve. No caso dos municípios, o ideal seria a regionalização da saúde, mas infelizmente isso não existe. Dr. Pessoa citou exemplos de pacientes que ficam até 20 dias aguardando atendimento no HUT.



O deputado João Mádison (MBB) usou também o tempo dos dois minutos para apelar aos colegas no sentido de comparecerem às reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, pois existem matérias a serem apreciadas e não há quórum para deliberações.



Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel