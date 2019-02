Deputados e senadores tomam posse nesta sexta-feira

Tomam posse nesta sexta-feira, 1º de fevereiro, os 30 deputados estaduais, dez deputados federais e dois senadores eleitos em 7 de outubro do ano passado. A posse dos eleitos marca a conclusão do processo eleitoral, iniciado com as convenções partidárias, realizadas em junho, que escolheram os candidatos de cada partido ou coligação.





A solenidade na Assembleia Legislativa começa às 11h no Plenário Waldemar Macêdo. O presidente Themístocles Filho compõe a mesa de honra, chamando os representantes dos Poderes, inclusive o governador Wellington Dias, que já confirmou presença. Os deputados serão chamados, em ordem alfabética (primeiro nome), para prestar juramento e assinar o termo de posse.



Em seguida, acontece a votação para a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2019/2020. Só haverá disputa para o cargo de presidente entre Themístocles Filho e Nerinho (PTB). Os outros oito cargos – quatro vice-presidentes e quatro secretários - já estão definidos em acordo entre os partidos.





Os 30 deputados estaduais eleitos [com as respectivas votações e percentuais de votos válidos]:

Georgiano (PSD) - 79.723 - 4,39%

Lucy (PP) - 57.384 - 3,16%

Julio Arcoverde (PP) - 49.688 -2,73%

Wilson Brandão (PP) - 47.908 - 2,64%

Severo Eulalio (MDB) - 47.175 - 2,60%

Flavio Nogueira JR (PDT) - 47.007 - 2,59%

Zé Santana (MDB) - 45.813 - 2,52%

Limma (PT) - 44.234 - 2,43%

Themistocles Filho (MDB) - 42.773 - 2,35%

Marden Meneses (PSDB) - 42.096 - 2,32%

Dr. Francisco Costa (PT) - 41.966 - 2,31%

Janainna Marques (PTB) - 41.653 - 2,29%

Dr. Hélio (PR) - 38.391 - 2,11%

Henrique Pires (MDB) - 38.346 - 2,11%

Pablo Santos (MDB) - 38.177 - 2,10%

Fernando Monteiro (PRTB) - 36.852 - 2,03%

Fábio Xavier (PR) - 35.779 - 1,97%

Fábio Novo (PT) - 35.714 - 1,97%

Hélio Isaias (PP) - 35.358 - 1,95%

Gustavo Neiva (PSB) - 34.662 - 1,91%

Franzé Silva (PT) - 31.526 - 1,74%

Coronel Carlos Augusto (PR) - 30.810 - 1,70%

João Madison (MDB) - 30.118 - 1,66%

Flora Izabel (PT) - 29.061 - 1,60%

Pastor Gessivaldo (PRB) - 28.259 - 1,56%

Nerinho (PTB) - 27.684 - 1,52%

Evaldo Gomes (PTC) - 26.851 - 1,48%

Firmino Paulo (PP) - 26.692 - 1,47%

Teresa Britto (PV) - 19.532 - 1,08%

Oliveira Neto (PPS) - 17.633 - 0,97%







Os dez deputados federais eleitos:

Rejane Dias PT - 138.800 – 7,76%

Capitão Fábio Abreu PR - 132.719 – 7,42%

Assis Carvalho PT - 129.623 – 7,25

Flávio Nogueira PDT - 111.672 – 6,25%

Júlio César PSD - 110.804 – 6,20%

Iracema Portella PP - 96.277 - 5,39%

Margarete Coelho PP - 76.338 – 4,27%

Marcos Aurélio Sampaio MDB - 73.302 – 4,10%

Dra. Marina PTC - 70.828 – 3,96%

Átila Lira PSB - 54.095 – 3,03%





Os dois senadores eleitos:

Ciro Nogueira (PP) - 897.959 - 29,57%

Marcelo castro (MDB) - 812.213 - 26,70%





Por Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles