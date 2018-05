Deputados destacam inauguração de obras e realização de feira agropecuária

Os deputados Georgiano Neto (PSD) e Edson Ferreira (PSDB) destacaram hoje(3), no espaço dos pequenos avisos da sessão plenária, a inauguração de obras na cidade de Guadalupe e a realização no próximo final de semana da Feira Agropecuária de Ovinos e Caprinos em São Raimundo Nonato, na região Sul do Estado.

Georgiano Neto disse que esteve ontem(2) em Guadalupe, acompanhando o governador Wellington Dias e o deputado federal Júlio César (PSD), quando participou da solenidade de inauguração do asfaltamento da avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, que, também, segundo ele, recebeu uma iluminação de LED, que embelezará aquela cidade e possibilitará maior segurança para a sua população.

Por sua vez, Edson Ferreira convidou os parlamentares e a população para comparecerem à Feira de Caprinos e Ovinos em São Raimundo Nonato. Ele disse que “o inverno foi bom este ano no semi-árido do Estado, o que animou os agropecuaristas daquela região que têm uma grande vocação para a criação de animais de pequeno porte”.





J. Barros – Edição: Katya D’Angelles