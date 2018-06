Deputados definem calendário para discussão e votação da LDO

Durante a reunião da Comissão de Finanças, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (06), o deputado Nerinho (PTB), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) colocou em votação o calendário para análise, apresentação de emendas e votação do Orçamento.

“Nós já tivemos algumas reuniões para discutir a LDO com alguns técnicos aqui da Assembleia e está programado para a próxima semana uma reunião com toda a equipe da Secretaria de Planejamento (SEPLAN)”, disse o deputado Nerinho.

“Algumas Secretarias estão achando que o seu orçamento está um pouco abaixo, então nós vamos discutir para que tenhamos um planejamento concreto. Lembrando que a LDO é de responsabilidade da Assembleia Legislativa e posterior autorização do Governo. Então nós vamos discutir com todos os Poderes para que ela fique pronta e o Governo possa trabalhar no exercício do ano de 2019 com tranquilidade”, acrescentou.

Segundo o relator também disse que já foram feitos algumas alterações na matéria em entendimento com a SEPLAN e colocou aos demais membros da Comissão o calendário para fosse aprovado.

Confira o cronograma aprovado do Orçamento de 2018 na Comissão de Finanças:

20 de junho – Audiência pública para debater o Projeto de Lei

29 de junho – Prazo para o protocolo de emendas pelos deputados estaduais

04 de julho – Apresentação do relatório à Comissão de Finanças

17 de julho – Fim do prazo regimental para votação do Orçamento em plenário.

O calendário será enviado a todos os gabinetes dos Deputados Estaduais.









