Deputados defendem escola histórica de Piracuruca

Os deputados Francisco Limma (PT) e Robert Rios (DEM) ocuparam o espaço dos pequenos comunicados da sessão desta terça-feira (24) para fazerem apelos contra o abandono em que se encontra a escola Anísio Brito, na cidade de Piracuruca.

Limma disse que a escola, que foi fundada em 1938, era referência na educação do município e chegou a ter alunos especiais, com três educadores' de surdos-mudos. Hoje a escola está fechada, a Secretaria de Educação quer fazer a reforma mas o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico da União, não deixa.

Natural de Piracuruca, o deputado Robert Rios disse que a escola Anísio Brito é das mais bonitas e mais antigas do Estado, tendo ajudado na formação de pessoas ilustres como o desembargador Domício Magalhães. Para Robert, a escola, que é patrimônio histórico de Piracuruca, pode desabar a qualquer momento se os órgãos responsáveis não tomarem preovidências.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno